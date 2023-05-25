З початку війни теплоелектростанції ДТЕК зазнали більше 40 атак

Під час останньої зими енергетики ДТЕК неодноразово «підіймали з нуля» теплоелектростанції після їх повної зупинки

Через обстріли під час виконання своїх професійних обов'язків загинуло троє й було поранено 32 енергетики

Внаслідок понад 40 атак теплоелектростанції ДТЕК Енерго зазнали значних пошкоджень, а на їх відновлення потрібно майже 7 млрд гривень.

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Про це під час вебінару «Оцінка наслідків та відбудова теплової генерації» розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв, пише «Українська енергетика».

За його даними, через обстріли під час виконання своїх професійних обов'язків загинуло троє й було поранено 32 енергетики.

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«Обстріли не припиняють і тепер. А це означає, що теплогенерація продовжує втрачати обладнання», – зазначив Салєєв, уточнивши, що для відновлення ТЕС на сьогодні потрібно майже 7 млрд грн.

На його переконання, теплова генерація і загалом українська енергосистема впоралися із викликами найскладнішого осінньо-зимового періоду передусім завдяки мужності енергетиків та об’єднанню з європейською енергосистемою.

«Коли взимку був дефіцит електроенергії, її імпортували з європейських країн. А тепер, коли в системі спостерігається профіцит електроенергії, в України є додаткові можливості для генерації, для її експорту й залучення зовнішніх коштів», – уточнив він.

Салєєв додав, що під час останньої зими енергетики ДТЕК неодноразово «підіймали з нуля» теплоелектростанції після їх повної зупинки.

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«Протягом 2022 року ми змогли відпустити на наших станціях 17,9 млрд кВт*год електроенергії, – зазначив Ільдар Салєєв. – Це, безумовно, менше, ніж попереднього року, але дозволило максимально забезпечувати систему і балансувати її, попри втрачені станції і те, що частково блоки були зупинені, а ті, що працювали, робили це без перерв, зупинок, планових ремонтів, несучи максимальне навантаження».

Раніше повідомлялося, що у травні росіяни тричі атакували ТЕС ДТЕК. Ще одну теплоелектростанцію компанії було зупинено 19 травня через обстріл і пошкодження ворогом магістральних ліній.