Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

З початку війни теплоелектростанції ДТЕК зазнали більше 40 атак

Іван Гавриляк
glavcom.ua
З початку війни теплоелектростанції ДТЕК зазнали більше 40 атак
Під час останньої зими енергетики ДТЕК неодноразово «підіймали з нуля» теплоелектростанції після їх повної зупинки
фото: ДТЕК

Через обстріли під час виконання своїх професійних обов'язків загинуло троє й було поранено 32 енергетики

Внаслідок понад 40 атак теплоелектростанції ДТЕК Енерго зазнали значних пошкоджень, а на їх відновлення потрібно майже 7 млрд гривень.

Про це під час вебінару «Оцінка наслідків та відбудова теплової генерації» розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв, пише «Українська енергетика».

За його даними, через обстріли під час виконання своїх професійних обов'язків загинуло троє й було поранено 32 енергетики.

«Обстріли не припиняють і тепер. А це означає, що теплогенерація продовжує втрачати обладнання», – зазначив Салєєв, уточнивши, що для відновлення ТЕС на сьогодні потрібно майже 7 млрд грн.

На його переконання, теплова генерація і загалом українська енергосистема впоралися із викликами найскладнішого осінньо-зимового періоду передусім завдяки мужності енергетиків та об’єднанню з європейською енергосистемою.

«Коли взимку був дефіцит електроенергії, її імпортували з європейських країн. А тепер, коли в системі спостерігається профіцит електроенергії, в України є додаткові можливості для генерації, для її експорту й залучення зовнішніх коштів», – уточнив він.

Салєєв додав, що під час останньої зими енергетики ДТЕК неодноразово «підіймали з нуля» теплоелектростанції після їх повної зупинки.

«Протягом 2022 року ми змогли відпустити на наших станціях 17,9 млрд кВт*год електроенергії, – зазначив Ільдар Салєєв. – Це, безумовно, менше, ніж попереднього року, але дозволило максимально забезпечувати систему і балансувати її, попри втрачені станції і те, що частково блоки були зупинені, а ті, що працювали, робили це без перерв, зупинок, планових ремонтів, несучи максимальне навантаження».

Раніше повідомлялося, що у травні росіяни тричі атакували ТЕС ДТЕК. Ще одну теплоелектростанцію компанії було зупинено 19 травня через обстріл і пошкодження ворогом магістральних ліній.

Теги: енергетика обстріл війна ДТЕК

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пригожин обіцяв залишити Бахмут, але...
Пригожин і снаряди
7 травня, 15:15
Армія РФ втратила більше двох сотень тисяч своїх солдат
Величезні втрати росіян. Чому їх це не зупиняє
18 травня, 11:51
Камалія, яка оголосила про розлучення з чоловіком, зізналася, чому доньки живуть не з нею
Камалія, яка оголосила про розлучення з чоловіком, зізналася, чому доньки живуть не з нею
26 квiтня, 10:47
Справжній весільний бум почався у березні 2022-го року
Розлучення та шлюби під час війни: статистика показала несподівану тенденцію
11 травня, 10:37
Росіяни скидають на мирні населені пункти керовані авіабомби
Окупанти атакували Чернігівщину та Сумщину ракетами й керованими авіабомбами
29 квiтня, 09:07
«Необхідна реформа ринку електричної енергії»
Енергобезпека України потребує зміни моделі енергоринку, - Energy Club
14 травня, 20:06
На думку суду, підстави для звільнення засудженого від відбування покарання з випробуванням відсутні
Суд покарав ухилянта в'язницею, щоб налякати інших чоловіків
8 травня, 11:49
Російська агресія проти України загрожує і національній безпеці Литви
Литва запропонувала ввести кримінальну відповідальність за підтримку Росії
11 травня, 14:31
ЗСУ розгромили штаб росіян у Бердянску (фото)
ЗСУ розгромили штаб росіян у Бердянску (фото)
21 травня, 12:19

Економіка

Сервіс OnlyFans сплатив 23,3 млн грн податку до бюджету України
Сервіс OnlyFans сплатив 23,3 млн грн податку до бюджету України
З початку війни теплоелектростанції ДТЕК зазнали більше 40 атак
З початку війни теплоелектростанції ДТЕК зазнали більше 40 атак
Простій суден у чергах «зернового коридору»: названо збитки України
Простій суден у чергах «зернового коридору»: названо збитки України
«Нафтогаз» запустив одну з найпотужніших свердловин за останні роки
«Нафтогаз» запустив одну з найпотужніших свердловин за останні роки
Відновлення регіонів: Кабмін ухвалив важливе рішення щодо семи областей
Відновлення регіонів: Кабмін ухвалив важливе рішення щодо семи областей
Україна отримала четвертий транш допомоги від Єврокомісії: на що підуть гроші
Україна отримала четвертий транш допомоги від Єврокомісії: на що підуть гроші

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Американська розвідка назвала, хто стоїть за атакою безпілотників на Кремль
38K
«Російський добровольчий корпус» виставив умову журналістам, які просять про інтерв'ю
31K
Афера тисячоліття. Як москалі стали росіянами
25K
Бахмут: Сирський показав, як ЗСУ знищують ворожі позиції (відео)
20K
Великий конфуз «маленького картографа» Путіна
19K
25 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

ЗСУ відбили майже 30 атак і знищили чотири ворожих склади боєприпасів – Генштаб
Сьогодні, 06:47
Пожежа у Москві, Росія атакувала Київ «Шахедами», удари по Харкову: головне за ніч
Сьогодні, 06:13
Подекуди короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 25 травня
Сьогодні, 05:11
У Києві та області повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 03:06
Пресслужба Жеваго звернулася до «Української Правди» з проханням опублікувати повний запис інтерв'ю
Вчора, 21:38
Скільки росіян-втікачів знайшли притулок у Німеччині: офіційні дані
Вчора, 20:18

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту