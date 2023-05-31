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Міненерго пояснило, чи пов'язане вчорашнє відключення світла з російськими обстрілами

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Міненерго пояснило, чи пов'язане вчорашнє відключення світла з російськими обстрілами
фото: Pixabay

Учора без світла на деякий час залишилися майже два мільйони абонентів у 12 областях

Вдень 30 травня майже два мільйони українців залишилися без світла через розсинхронізацію енергетичної системию. Це найбільше одночасне знеструмлення споживачів із лютого, однак сталося воно не через ворожі обстріли. Про це повідомило Міністерство енергетики України у Facebook.

Учора приблизно о 13:00 через надзвичайну ситуацію, яка сталася в оператора системи передачі електроенергії, відбулася розсинхронізація енергосистеми. Це призвело до аварійних відключень та тимчасового знеструмлення абонентів. Загалом без світла одночасно залишилися майже два мільйони абонентів у 12 областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Києві та на Київщині, а також у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях.

«Це найбільша кількість одночасно знеструмлених споживачів починаючи з лютого, коли завдяки зусиллям енергетиків, зокрема атомників, вдалося додати генерації в систему та скасувати графіки відключень електроенергії», – зазначило відомство.

Як нагадало Міненерго, тоді графіки довелося запровадити через масштабні російські обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури. Однак 30 травня ворожих масованих обстрілів та влучань в енергетичну інфраструктуру не зафіксовано.

«Генерація повністю покриває потреби споживачів, відключення абонентів не планувалося», – пояснило відомство.

Нагадаємо, учора в енергосистемі аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній. Унаслідок цього дією протиаварійної автоматики були частково знеструмлені споживачі в низці областей.

Відключення відбулися через технічні причини та не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі. «Укренерго» розпочало розслідування.

До слова, голова Держенергонагляду Руслан Слободян не виключив, що відключення світла, які відбулися вчора по всій країні, – це фактор якогось зовнішнього втручання.

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Теги: Міненерго електроенергія Україна

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