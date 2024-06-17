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«Укренерго» оновило графіки відключення світла на 17 червня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Укренерго» оновило графіки відключення світла на 17 червня
Сьогодні, 17 червня, зменшено час дії відключень двох черг одночасно
фото: glavcom.ua

Причиною зменшення відключень є зниження споживання електроенергії через прохолодну погоду

Сьогодні, 17 червня, «Укренерго» внесло зміни у графіки відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, обленерго по всій території України будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 8:00 до 24:00 – одна черга.

Натомість зменшено час застосування більшого обсягу обмежень: дві черги одночасно будуть застосовані з 19:00 до 22:00.

Як зазначає «Укренерго», причиною цьому є зниження споживання, у порівнянні з прогнозним, через прохолодну погоду.

«Укренерго» оновило графіки на 17 червня
«Укренерго» оновило графіки на 17 червня
фото: Telegram/«Укренерго»

Зокрема, через погодні умови на ранок 17 червня знеструмлено 14 населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях. З інших причин без енергоживлення 471 населений пункт.

Нагадаємо, що за вказівкою «Укренерго», 17 червня по всій Україні знову діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Усі обленерго застосовуватимуть графіки з 08:00 до 24:00. А втім, «Укренерго» зауважило, що з 11:00 до 22:00 обмеження діятимуть для більшої кількості споживачів, ніж в інші години.

Як повідомлялося, ситуація в енергосистемі України буде ще важчою до кінця липня.

Також стало відомо, що Кабінет міністрів планує суттєво скоротити перелік споживачів, яких не відключають від електроенергії, що дозволить скоротити тривалість відключень для інших

До слова, перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню, буде оновлено. Влада планує розвантажити лінії електропередачі, які живлять критичні об’єкти.

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Теги: електроенергія Укренерго енергетика

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