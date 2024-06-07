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З 8 червня в Україні вводять новий порядок застосування відключень світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
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З 8 червня в Україні вводять новий порядок застосування відключень світла
Завтра оператори самостійно забезпечуватимуть введення черг відключень електроенергії
фото: glavcom.ua

«Починаючи з суботи буде введений новий порядок в тестовому режимі застосовування графіків погодинних відключень», – Власенко

З 8 червня в Україні діятиме новий порядок відключень електроенергії, що дозволить збільшити кількість годин зі світлом. Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Юрій Власенко під час Години запитань до уряду у Верховній раді.

«Починаючи з суботи буде введений новий порядок в тестовому режимі застосовування графіків погодинних відключень, який буде давати уже доведений ліміт, наскільки треба буде розвантажити в певній області певним операторам системи розподілу», – сказав заступник міністра енергетики України.

Власенко пояснив, що із завтрашнього дня оператори самостійно забезпечуватимуть введення черг відключень для того, щоб забезпечити вищезгаданий ліміт. Він додав, що такий підхід повинен зменшити кількість черг відключень, що дозволить збільшити кількість годин, коли є світло.

Нагадаємо, що у суботу, 8 червня, по всій Україні будуть діяти графіки відключень світла. Як зазначає пресслужба компанії, завтра вранці та ввечері по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень для населення та промисловості.

До слова, з 1 червня 2024 року єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт*год.  Міністерство енергетики України офіційно повідомило, що з 1 червня 2024 року піднімається тариф на електроенергію. Єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів буде зафіксована на рівні 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що в Україні запрацює додатковий блок на АЕС в ніч з 7 на 8 червня, який дозволить тимчасово покращити ситуацію в енергосистемі.  Про це повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

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Теги: енергетика Міненерго електроенергія українці Україна блекаут Укренерго відключення

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