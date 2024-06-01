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Міненерго: Через нічну атаку можуть змінитися графіки відключень світла

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Міненерго: Через нічну атаку можуть змінитися графіки відключень світла
У ніч на 1 червня РФ масовано обстріляла об'єкти енергетичної інфраструктури України
фото: ДСНС

Сьогодні з 18:00 до 23:00 в усіх регіонах будуть введені графіки відключень світла

Через масовану нічну атаку РФ на енергосистему України графіки відключень світла сьогодні, 1 червня, можуть змінитися. Про це повідомило Міністерство енергетики.

У суботу з 18:00 до 23:00 в усіх регіонах прогнозуються графіки відключень світла. Обмеження будуть застосовуватися як для побутових, так і для промислових споживачів.

«Водночас у зв’язку з нічною атакою на енергосистему обсяги обмежень можуть змінюватися. Нагадаємо, що основною причиною відключень є масштабні російські атаки на енергосистему та спричинений ними дефіцит потужності», – попередило Міненерго.

Нагадаємо, що в ніч проти 1 червня понад три години в Україні тривала повітряна тривога, що була пов'язана з атакою ракет і БпЛА. Зокрема, під час неї у Вінниці було чутно вибух. Також у Київській області працювали системи ППО, а в Запоріжжі лунали вибухи.

Унаслідок нічної атаки на Вінниччину через падіння уламків зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Також окупанти атакували ракетами і дронами енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Крім того, шість крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області.

Загалом у ніч проти 1 червня Росія атакувала енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

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Теги: енергетика Міненерго обстріл електроенергія інфраструктура

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