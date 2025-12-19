Плюс 40% до зарплати: у Мінрозвитку розкрили деталі нових змін

Працівники ЖКГ отримають суттєве підвищення зарплат і нові надбавки за важливу роботу

В Україні планують збільшити зарплати працівників житлово-комунального господарства на 40% з 1 січня 2026 року. Про це повідомила пресслужба Мінрозвитку з посиланням на зміни до галузевої угоди, які передбачають посилення соцзахисту працівників житлово-комунального господарства та підвищення оплати праці.

З 1 січня 2026 року мінімальна тарифна ставка робітника житлово-комунального господарства І розряду зросте приблизно на 260% прожиткового мінімуму, що означає підвищення зарплати приблизно на 40%.

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб в Україні з 1 січня 2026 року становитиме 3328 грн. Тобто, комунальники можуть розраховувати на зарплату від 8650 грн.

За словами заступника міністра розвитку громад та територій Костянтина Ковальчука, також підвищено коефіцієнти оплати праці водіїв вантажного, легкового транспорту та автобусів і запроваджено окрему категорію для водіїв електромобілів.

А надбавки за виконання особливо важливої роботи, зокрема під час воєнного стану, збільшено до 100% посадового окладу, за знання іноземної мови – до 15%.

Галузеву угоду уклали Мінрозвитку, Об'єднання організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральний комітет профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості та побутового обслуговування населення.

Нагадаємо, що у 2024 році працівники сфери торгівлі в Україні отримували в середньому 11 379 грн на місяць до оподаткування. Це на третину більше, ніж роком раніше (8 685 грн), і майже у півтора раза більше, ніж до початку повномасштабної війни (7 660 грн).