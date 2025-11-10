Зарплати у сфері торгівлі зросли: де українці заробляють понад 80 тис. грн на місяць

У мережі магазинів «Рошен» працюють близько 1,2 тис. осіб, їхня середня місячна зарплата становить трохи більше 41 тис. грн

Попри виклики воєнного часу, низка компаній продемонструвала рекордне зростання оплати праці

У 2024 році працівники сфери торгівлі в Україні отримували в середньому 11 379 грн на місяць до оподаткування. Це на третину більше, ніж роком раніше (8 685 грн), і майже у півтора раза більше, ніж до початку повномасштабної війни (7 660 грн). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження Опендатабот.

Рівень зарплат у ритейлі суттєво різниться залежно від компанії. Найвищі доходи зафіксовано у мережі GoodWine (Бюро Вин) – понад 82 тис. грн на місяць, при штаті близько 710 працівників. Серед лідерів також АТБ-Маркет, де понад 42 тис. співробітників отримують у середньому понад 52 тис. грн на місяць. У компанії зазначають, що дотримуються принципу офіційності та відповідності ринковим стандартам.

У мережі магазинів «Рошен» (підприємство «Ізюмінка») працюють близько 1,2 тис. осіб, їхня середня місячна зарплата становить трохи понад 41 тис. грн.

Попри виклики воєнного часу, низка компаній продемонструвала рекордне зростання оплати праці. Так, «Експрес-Аптека» (партнер мережі «Аптек низьких цін» – бренди «Шар@», «АНЦ», «Копійка», «Не хворій») підвищила середню зарплату більш ніж у шість разів за рік. «ДЦ Україна» (мережа Watsons) – утричі, а «Перша Фармація Харкова», «Альфа-Продукт» і мережа магазинів EVA – більш ніж удвічі.

Нагадаємо, протягом цього року в Україні постійно змінювалися розміри середніх заробітних плат у різних сферах. Зокрема зросла оплата праці в галузях реклами та дизайну, IT, освіти та перекладу. Однак зарплати інших пропозицій коливалися від зростання до зниження.