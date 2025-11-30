Головна Країна Суспільство
Пішов до армії, бо хотів мотоцикл. Полонений кубинець розповів свою історію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Служба здавалася кубинцю гарною можливістю швидко підняти грошенят, адже за підписання контракту обіцяли два мільйони рублів
фото: скріншот із відео

«У мене був контракт, але я нікого не вбив», – заявив кубинець

ЗСУ взяли в полон кубинця. На війну проти України він потрапив із заробітків – працював на будівництві у Москві. Як інформує «Главком», свою історію іноземний найманець розповів у інтерв’ю Дмитру Карпенку.

52-річний окупант повідав, що життя на Кубі – надзвичайно складне. Він навчався в школі, проте університет так і не закінчив, бо ж треба було виживати. Працював комп’ютерником у молодіжному клубі, отримував 20 доларів на місяць. Зарплата дружини була трохи вищою – 25 доларів на місяць. За ці гроші необхідно було харчуватися, будувати дім, ростити двох дітей. Друзі порадили поїхати в Росію. У Москві земляки зустріли, поселили на квартирі та знайшли роботу на будівництві. Це було 2024 року. Дозволу на роботу кубинець не мав, та правоохоронці закривали на це очі за певну плату. Тут він заробляв 90 тисяч рублів на місяць, це близько $1200. Більшу частину заробленого відправляв додому, дружина була щаслива, купувала все для дому.

У Москві кубинець пропрацював рік. Опісля повернувся на Острів Свободи. За період заробітків чоловік близько $3000 переказав родині, та ще таку ж суму привіз із собою. Здавалося б, має вже стільки, що й за два десятиліття вдома не вдасться заробити. Однак кубинця згубила жадібність. Він вирішив повернутися в Росію, ще трохи попрацювати та купити собі мотоцикл. Так знову опинився у Москві. Та пропрацював лише 15 днів, після цього підписав контракт.

«Друг-кубинець розповів, що можна підписати контракт і попросив фото паспорта. Я подумав, що це жарт, та світлину все ж скинув», – зізнається полонений.

За його словами, служба здавалася гарною можливістю швидко підняти грошенят, адже за підписання контракту обіцяли виплатити два мільйони рублів. Також переконували, що працюватиме він у тилу. Звісно ж, найманців одразу вивезли на полігон, учили стріляти. Окрім кубинців, у батальйоні були індуси та сирійці. Потім іноземців відправили на бойове завдання, де чоловік і потрапив у полон до ЗСУ.

«У мене був контракт, але я нікого не вбив», – заявив кубинець.

На це Дмитро Карпенко зауважив, що кубинцю все одно доведеться відповідати перед законом.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, скільки військових потрапило в український полон цього року. Він повідомив, що найбільшу кількість російських військовополонених «принесла» Добропільська операція. Зокрема окупантів узяли на таких напрямках, як Добропілля та Покровськ.

Також полонені солдати КНДР у Києві просять не повертати їх додому. Двоє військовополонених із Північної Кореї, які воювали на боці Росії, звернулися з проханням передати їх Південній Кореї. Ці полонені перебувають у психологічно нестабільному стані й намагалися завдати собі шкоди.

Теги: зарплата гроші полон мотоцикл Куба

