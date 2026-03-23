«Метінвест» визнано одним із ключових AI-лідерів України: як технології штучного інтелекту інтегровані у металургію

Група «Метінвест» Ріната Ахметова очолила рейтинг AI-лідерів у гірничо-металургійному комплексі України за версією Delo.ua та увійшла до національного списку 50 компаній, які системно впроваджують штучний інтелект у свою діяльність.

Дослідження охоплювало бізнеси, де AI використовується не лише на рівні окремих рішень, а як частина стратегії, операційних процесів і досягнення конкретних бізнес-показників. Учасників рейтингу розподілили за 16 галузевими номінаціями, і «Метінвест» отримав високу відзнаку за застосування штучного інтелекту одразу в кількох напрямах – від виробництва та логістики до фінансів, маркетингу, продажів, HR та IT. Компанія розробляє власні AI-рішення, які інтегровані у внутрішню цифрову екосистему.

Серед ключових інструментів компанії – платформа інтелектуальної обробки документів MIOSIAR, яка автоматизує рутинні процеси та дозволяє швидко перетворювати неструктуровані дані на управлінські рішення. Також впроваджена система комп’ютерного зору SPAIS для контролю безпеки, якості та аналітики, та AI-агенти для юридичної функції та IT-сервісів.

Окремий напрям компанії – використання прогнозних і оптимізаційних моделей для планування виробництва, управління запасами та логістики. У щоденній роботі працівники компанії застосовують інструменти на базі штучного інтелекту, зокрема MS Copilot, для аналітики, підготовки документів і комунікацій.

На технологічному рівні AI-рішення інтегровані з CRM, ERP, виробничими та логістичними платформами. Зокрема, MIOSIAR працює з системами електронного документообігу та SAP ERP, а комп’ютерний зір – із системами відеонагляду та безпеки. Це дозволяє поєднати дані, процеси та користувачів у єдину цифрову інфраструктуру, яку можна масштабувати і для зовнішніх клієнтів.

«Штучний інтелект стає одним із ключових факторів конкурентоспроможності промисловості. В умовах війни ми фокусуємось на рішеннях, які допомагають зберігати ефективність навіть за обмежених ресурсів», – заявив директор з ІТ та аналізу ризиків групи Сергій Детюк.