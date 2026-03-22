У Броварах нічна атака РФ знищила сімейний автосервіс, що працював десятки років (відео)

У Броварах внаслідок нічної російської атаки зруйновано частину сімейного автосервісу «Bosch Авто Сервіс «Бровакар»». Підприємство родини Марченків працювало у місті не один десяток років. Про це повідомляє місцеве видання «Трибуна-Бровари», передає «Главком».

За словами власників, у ніч на 22 березня знищено половину головного приміщення, де розташовувалися серверна з базою даних клієнтів, склад автозапчастин і шин, а також пункт шиномонтажу, який напередодні запустили.

«Це наш бізнес, який ми створювали більше 30 років. Це все наше життя», – каже Інна Марченко, дружина власника товариства.

Крім того, 14 березня внаслідок попередньої атаки були пошкоджені два інші приміщення – дизельний сервіс із боксом, де перебували автомобілі клієнтів, та бензиновий сервіс.

Жінка розповіла, що вони з чоловіком почали відновлювати підприємство після атаки минулого тижня та вже запустили роботу, і надали послуги першим клієнтам, однак у ніч на 22 березня росіяни фактично знищили сімейний автосервіс.

«Цієї ночі «шахед» знищив єдине вціліле місце на нашому підприємстві. Зараз під питанням стоїть робота 35 працівників, і звичайно сімейна наша історія. Багаторічна», –каже вона.

Внаслідок атаки знищено склад автозапчастин та шин. Збитки, за словами Інни Марченко, сягають більше 10 млн гривень.

Нагадаємо, у ніч проти 14 березня російські окупанти завдали удару по місту Бровари у Київській області. Через ворожий обстріл загинули містяни, ще щонайменше 10 людей отримали поранення.

