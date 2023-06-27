Податок на нерухомість: хто в липні може не сплачувати його

Три категорії власників нерухомості можуть не сплачувати податок

Із наступного місяця українці платитимуть податок на нерухомість за минулий рік, однак певна категорія людей може не платити його взагалі

Із 1 липня українцям надійдуть платіжки за нерухомість, які потрібно погасити протягом 60 днів. Однак є категорія громадян, які звільняються від сплати цього податку. Про це інформує «24 канал».

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Хто може не платити за нерухомість

Із наступного місяця українці платитимуть податок на нерухомість за минулий рік. Сума не перевищуватиме 1,5% за квадратний метр від мінімальної заробітної плати за звітний 2022 рік (6 500 гривень). Таким чином, квадратний метр цьогоріч коштує 97 гривень 50 копійок.

Видання нагадало, що в разі, якщо особі не надійшла платіжка – вона сама має піти до податкової. Тим, хто ухиляється від сплати податку менше 30 днів, нарахується штраф 10%, а понад 30 днів – 20%.

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Водночас деякі українці можуть не сплачувати цей податок узагалі. Ідеться про:

власників квартир площею до 60 квадратних метрів або будинків до 120 квадратних метрів, тобто не виходять за дозволену норму;

власників майна на окупованих територіях чи в зоні бойових дій;

тих, чиє житло перевищує норму, але поділене між двома родинами.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7632, який звільняє від податку на нерухомість власників майна, що було знищене чи пошкоджене внаслідок збройної агресії Росії.