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Кривий Ріг компенсуватиме відсоткову ставку за іпотечним кредитом: кого стосується

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Кривий Ріг компенсуватиме відсоткову ставку за іпотечним кредитом: кого стосується
У програмі, крім криворіжців, можуть взяти участь і переселенці, чиє житло залишилося на тимчасово окупованих територіях
фото: Олександр Вілкул

Кадрові війсковослужбовці, правоохоронці, медики, вчителі, наукові та науково-педагогічні працівники Кривого Рогу отримають компенсацію відсоткової ставки на придбання житла

26 червня виконувач обов’язків міського голови Кривого Рогу Юрій Вілкул підписав меморандум про співпрацю з «Ощадбанком». Відтепер міським коштом буде впроваджено механізм компенсації відсоткової ставки на придбання житла для криворіжців певних категорій. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Цікавий проєкт для кадрових військовослужбовців, правоохоронців, медиків, вчителів та наукових або науково-педагогічних працівників, який дозволить реально придбати квартиру. Відсоткову ставку за іпотечним кредитом їм повністю компенсує місто», – заявив Вілкул.

  • В «Ощадбанку» ви можете отримати кредит у рамках державної Програми «єОселя» від 100 тис. до 6 млн грн на придбання квартири чи індивідуального житлового будинку.
  • Максимальний термін, на який видається кредит – 20 років.
  • Процентна ставка – 3% річних, але для криворіжців її буде компенсовано за рахунок міського бюджету.
  • Кредит видається за умови, що у власності одержувача має бути менше, ніж 52,2 кв.м. загальної площі житлової нерухомості та додатково 21 кв.м. на кожного наступного члена сім'ї. При цьому нерухомість, розташована в зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях – не враховується.
  • Перший власний внесок – від 20%.
Кривий Ріг компенсуватиме відсоткову ставку за іпотечним кредитом: кого стосується фото 1
Деталі проєкту
Деталі проєкту
фото: Олександр Вілкул

«Тобто ми створили для криворіжців вищезгаданих категорій унікальну можливість отримати кошти на купівлю житла, у гривні, на 20 років, без виплати відсотків», – наголосив Вілкул.

Докладніше про умови отримання коштів на житло – ви можете дізнатися в офісі «Ощадбанку» та в муніципальному центрі «Віза». Звертатись за адресою:

  • вул. Степана Тільги, 3А – відділення «Ощадбанку» (тел. 0564-094-79-90, 0564-094-79-97 або для мобільних 067-540-88-34);
  • Площа Молодіжна, 1 – Центр «Віза», там гаряча лінія 080-0500-459. Там буде створено робоче місце для представника банку.

У програмі, крім криворіжців, можуть взяти участь і переселенці, чиє житло залишилося на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, що експерт спрогнозував вартість житла на первинному ринку та пояснив, коли вигідно купувати квартиру. 

Теги: кредит переселенці нерухомість Олександр Вілкул

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