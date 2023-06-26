Кривий Ріг компенсуватиме відсоткову ставку за іпотечним кредитом: кого стосується

У програмі, крім криворіжців, можуть взяти участь і переселенці, чиє житло залишилося на тимчасово окупованих територіях

Кадрові війсковослужбовці, правоохоронці, медики, вчителі, наукові та науково-педагогічні працівники Кривого Рогу отримають компенсацію відсоткової ставки на придбання житла

26 червня виконувач обов’язків міського голови Кривого Рогу Юрій Вілкул підписав меморандум про співпрацю з «Ощадбанком». Відтепер міським коштом буде впроваджено механізм компенсації відсоткової ставки на придбання житла для криворіжців певних категорій. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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«Цікавий проєкт для кадрових військовослужбовців, правоохоронців, медиків, вчителів та наукових або науково-педагогічних працівників, який дозволить реально придбати квартиру. Відсоткову ставку за іпотечним кредитом їм повністю компенсує місто», – заявив Вілкул.

В «Ощадбанку» ви можете отримати кредит у рамках державної Програми «єОселя» від 100 тис. до 6 млн грн на придбання квартири чи індивідуального житлового будинку.

Максимальний термін, на який видається кредит – 20 років.

Процентна ставка – 3% річних, але для криворіжців її буде компенсовано за рахунок міського бюджету.

Кредит видається за умови, що у власності одержувача має бути менше, ніж 52,2 кв.м. загальної площі житлової нерухомості та додатково 21 кв.м. на кожного наступного члена сім'ї. При цьому нерухомість, розташована в зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях – не враховується.

Перший власний внесок – від 20%.

Деталі проєкту фото: Олександр Вілкул

«Тобто ми створили для криворіжців вищезгаданих категорій унікальну можливість отримати кошти на купівлю житла, у гривні, на 20 років, без виплати відсотків», – наголосив Вілкул.

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Докладніше про умови отримання коштів на житло – ви можете дізнатися в офісі «Ощадбанку» та в муніципальному центрі «Віза». Звертатись за адресою:

вул. Степана Тільги, 3А – відділення «Ощадбанку» (тел. 0564-094-79-90, 0564-094-79-97 або для мобільних 067-540-88-34);

Площа Молодіжна, 1 – Центр «Віза», там гаряча лінія 080-0500-459. Там буде створено робоче місце для представника банку.

У програмі, крім криворіжців, можуть взяти участь і переселенці, чиє житло залишилося на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, що експерт спрогнозував вартість житла на первинному ринку та пояснив, коли вигідно купувати квартиру.