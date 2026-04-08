Понад 8 тис. родин отримають по 6,5 тис. грн допомоги: деталі від Свириденко

Виплати будуть здійснені через Пенсійний фонд на банківські рахунки отримувачів протягом кількох місяців

Допомогу отримають родини у дев’яти областях

Кабмін ухвалив рішення, яке дозволяє спрямувати 56,6 млн грн донорської допомоги на одноразові виплати сім’ям, що мають дітей з інвалідністю підгрупи А. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

Понад 8700 родин отримають допомогу в розмірі 6500 грн у дев’яти областях:

Чернігівській,

Дніпропетровській,

Донецькій,

Харківській,

Херсонській,

Миколаївській,

Одеській,

Сумській,

Запорізькій.

«Це додаткова адресна підтримка, яка надається коштом донорів у співпраці з ЮНІСЕФ у межах надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню. Із загальної суми майже 49,9 млн грн надійшли як основний донорський ресурс у межах цієї співпраці, ще 6,7 млн грн – донорські кошти, залучені раніше у вигляді гуманітарної допомоги, а також кошти спеціального фонду державного бюджету», – наголосила Свириденко.

Виплати будуть здійснені через Пенсійний фонд на банківські рахунки отримувачів протягом кількох місяців.

