Понад 8 тис. родин отримають по 6,5 тис. грн допомоги: деталі від Свириденко

Допомогу отримають родини у дев’яти областях

Кабмін ухвалив рішення, яке дозволяє спрямувати 56,6 млн грн донорської допомоги на одноразові виплати сім’ям, що мають дітей з інвалідністю підгрупи А. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

Понад 8700 родин отримають допомогу в розмірі 6500 грн у дев’яти областях:

  • Чернігівській,
  • Дніпропетровській,
  • Донецькій,
  • Харківській,
  • Херсонській,
  • Миколаївській,
  • Одеській,
  • Сумській,
  • Запорізькій.

«Це додаткова адресна підтримка, яка надається коштом донорів у співпраці з ЮНІСЕФ у межах надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню. Із загальної суми майже 49,9 млн грн надійшли як основний донорський ресурс у межах цієї співпраці, ще 6,7 млн грн – донорські кошти, залучені раніше у вигляді гуманітарної допомоги, а також кошти спеціального фонду державного бюджету», – наголосила Свириденко.

Виплати будуть здійснені через Пенсійний фонд на банківські рахунки отримувачів протягом кількох місяців.

Як повідомлялося, уряд затвердив порядок компенсації за комунальні послуги в пунктах евакуації ВПО. Вона покриватиме вартість комуналки, а також витрат на скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо.

До слова, з 1 квітня стартували виплати 1500 грн в рамках програми цільової підтримки для пенсіонерів та вразливих категорій. Виплати отримають пенсіонери за віком, люди з інвалідністю, малозабезпечені родини, отримувачі базової соцдопомоги, ВПО серед отримувачів соцвиплат, багатодітні сім’ї, одинокі матері. Якщо людина одночасно належить до кількох категорій отримувачів, виплата буде проведена один раз.

