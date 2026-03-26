Держава компенсуватиме витрати за комуналку пунктам евакуації переселенців

Ростислав Вонс
Нацсоцслужба забезпечуватиме контроль за нарахуванням виплат
Виплата компенсації здійснюватиметься щомісяця до 25 числа

Уряд затвердив порядок компенсації за комунальні послуги в пунктах евакуації ВПО. Вона покриватиме вартість комуналки, а також витрат на скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

«Запроваджуємо чіткий механізм відшкодування для власників або орендарів збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів, транзитних центрів і приймальних пунктів, де евакуйовані люди перебувають до подальшого переміщення або розселення», – каже вона.

Подати заяву на компенсацію тепер можна онлайн – через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Виплата компенсації здійснюватиметься щомісяця до 25 числа.

Контроль за нарахуванням виплат забезпечуватиме Нацсоцслужба та її територіальні органи. «Держава продовжує системно підтримувати людей, які були змушені залишити свої домівки, та тих, хто забезпечує їм тимчасовий прихисток», – додала вона.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розширив програму допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб, передбачивши продовження виплат і додаткову підтримку окремих категорій.

Уряд продовжив тривалість виплат для найбільш вразливих категорій переселенців, які зможуть отримувати державну підтримку ще на пів року довше. Також посилюється підтримка дітей з-поміж внутрішньо переміщених осіб: виплата призначатиметься незалежно від доходу родини з 1 лютого 2026 року, якщо відповідну заяву подано до 1 травня 2026 року.

До слова, уряд спрямував додаткові 7,7 млрд грн на фінансування житлових програм для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Більша частина коштів піде на компенсацію за втрачене майно. Програми орієнтовані на найбільш вразливі категорії громадян та мешканців міст, що зазнали найбільших руйнувань.

