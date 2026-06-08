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Курс валют 8 червня 2026: долар почав дешевшати

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Курс валют 8 червня 2026: долар почав дешевшати
Національний банк оновив офіційний курс валют на 8 червня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,36, а євро – 51,67 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 8 червня 2026 року. Порівняно з неділею, 7 червня, долар та євро знизились у ціні. Інші валюти продовжили повільний ріст. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,36, євро – 51,64 грн, польського злотого – 12,19 грн.

Курс валют станом на 8 червня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,3583 51,6375 59,7462 12,1967 56,2851
Ощадбанк
 44,25 / 44,45 51,30 / 51,85 - - -
Приватбанк
 44,10 / 44,64 51,05 / 51,81 59,08 / 59,88 12,04 / 12,22 -
ПУМБ
  44,10 / 44,70 51,40 / 52,10 58,80 / 60,20 11,95 / 12,25 -
monobank
 44,15 / 44,63 51,06 / 51,75 - - -
Райффайзен
 44,15 / 44,59 50,90 / 51,70 57,20 / 60,70 11,40 / 12,40 53,10 / 57,00
OTP Bank
 43,85 / 44,40 51,00 / 51,95 - - 55,75 / 56,75
Укрсиббанк
 44,15 / 44,63 51,10 / 51,81 58,50 / 60,30 - 55,10 / 56,95
* курс валют станом на 09:10 8 червня 2026 року

Протягом першого тижня червня 2026 року офіційний курс більшості основних іноземних валют щодо української гривні демонстрував помірне зростання.

Британський фунт стерлінгів продемонстрував найактивнішу висхідну динаміку. За тиждень він подорожчав на 31 копійку, майже впритул наблизившись до психологічної позначки у 60 грн. Швейцарський франк став єдиною валютою з переліку, проти якої гривня зміцнилася. Національна валюта відіграла у франка понад 30 копійок. Долар та євро рухалися синхронно та продемонстрували стримане зростання – у межах 8–9 копійок за тиждень. Польський злотий (PLN) продемонстрував максимальну стабільність, його коливання склали менше третини копійки (+0,0027 грн).

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

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Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.

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Теги: валюта курс валют Нацбанк НБУ

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