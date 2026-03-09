Фон дер Ляєн запевнила, що Україна отримає €90 млрд

Глава Єврокомісії дала обіцянку Києву

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Україна вчасно та в повному обсязі отримає макрофінансову допомогу від ЄС у розмірі €90 млрд. Попри процедурні складнощі та спроби блокування з боку окремих країн, Брюссель має готові механізми для реалізації цього рішення. Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила на конференції послів ЄС у Брюсселі 9 березня, інформує «Главком».

Очільниця Єврокомісії пообіцяла, що Україна отримає кошти від ЄС попри вето Орбана.

«Україна потребує сталої фінансової підтримки. І ви всі бачили, з якими труднощами ми зіткнулися, щоб отримати остаточне схвалення», – констатувала фон дер Ляєн.

Коментуючи загрози вето з боку Угорщини та Словаччини, фон дер Ляєн наголосила, що Євросоюз розробив «план Б», який дозволяє виділити кошти навіть без одностайної згоди всіх 27 членів блоку.

«Я можу вас запевнити, що в цьому випадку ми виконаємо свої зобов'язання. Тому що на карту поставлено наш авторитет і, що важливіше, наша безпека», – підкреслила президентка Єврокомісії.

«Главком» писав, що Європейська рада вирішить долю €90 млрд для України 19 березня. Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що питання подальшого кредитування для України вирішуватиметься за два тижні. Єдине, що непокоїть Володимира Зеленського, це – позиція угорського прем'єра Віктора Орбана. Він пов’язує розблокування з відновленням транзиту нафти нафтопроводом «Дружба».