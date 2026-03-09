Головна Світ Політика
search button user button menu button

Фон дер Ляєн запевнила, що Україна отримає €90 млрд

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Фон дер Ляєн запевнила, що Україна отримає €90 млрд
Глава Єврокомісії пообіцяла, що Україна отримає кошти від ЄС попри вето Орбана
фото з відкритих джерел

 Глава Єврокомісії дала обіцянку Києву

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Україна вчасно та в повному обсязі отримає макрофінансову допомогу від ЄС у розмірі €90 млрд. Попри процедурні складнощі та спроби блокування з боку окремих країн, Брюссель має готові механізми для реалізації цього рішення. Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила на конференції послів ЄС у Брюсселі 9 березня, інформує «Главком».

Очільниця Єврокомісії пообіцяла, що Україна отримає кошти від ЄС попри вето Орбана.

«Україна потребує сталої фінансової підтримки. І ви всі бачили, з якими труднощами ми зіткнулися, щоб отримати остаточне схвалення», – констатувала фон дер Ляєн.

Коментуючи загрози вето з боку Угорщини та Словаччини, фон дер Ляєн наголосила, що Євросоюз розробив «план Б», який дозволяє виділити кошти навіть без одностайної згоди всіх 27 членів блоку. 

«Я можу вас запевнити, що в цьому випадку ми виконаємо свої зобов'язання. Тому що на карту поставлено наш авторитет і, що важливіше, наша безпека», – підкреслила президентка Єврокомісії.

«Главком» писав, що Європейська рада вирішить долю €90 млрд для України 19 березня. Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що питання подальшого кредитування для України вирішуватиметься за два тижні. Єдине, що непокоїть Володимира Зеленського, це – позиція угорського прем'єра Віктора Орбана. Він пов’язує розблокування з відновленням транзиту нафти нафтопроводом «Дружба».

Читайте також:

Теги: Урсула фон дер Ляйен Україна гроші кредит

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

17 лютого антикорупційний суд вирішив долю Германа Галущенка: узяв його під варту на два місяці
«Я не «професор», я – доцент». Судний день Германа Галущенка Тема дня
17 лютого, 22:55
Владислав Гераскевич змагатиметься на своїх третіх Олімпійських іграх
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 12 лютого
12 лютого, 00:39
Пьотр Лукасевич: Україна виявилася здатною протистояти жорстокій, варварській агресії Росії
Чого добився Путін за чотири роки великої війни? Польський дипломат назвав головний підсумок
24 лютого, 18:06
Microsoft інтегрує Starlink у свою систему
Компанія Microsoft оголосила про співпрацю зі Starlink
25 лютого, 11:04
Зеленський і спікер Сейму Польщі обговорили підтримку України
Зеленський провів переговори зі спікером Сейму Польщі
23 лютого, 21:24
Марк Бернс заявив, що справедливість має залишатися умовою миру
Духовний радник Трампа закликав не ігнорувати воєнні злочини РФ під час переговорів
23 лютого, 20:12
США встановили новий дедлайн для переговорів про війну
Трамп прив’язав завершення війни РФ проти України до знакової дати
24 лютого, 15:26
Україна застосувала санкції проти російських компаній
Україна ввела санкції проти російських поштових сервісів
28 лютого, 10:31
Посадовці Люксембургу посперечалися через українців призовного віку на тлі допомоги Україні.
Люксембург заявив про зростання кількості чоловіків призовного віку з України
27 лютого, 18:28

Політика

Трамп жорстко відреагував на призначення сина Хаменеї новим лідером Ірану
Трамп жорстко відреагував на призначення сина Хаменеї новим лідером Ірану
Фон дер Ляєн запевнила, що Україна отримає €90 млрд
Фон дер Ляєн запевнила, що Україна отримає €90 млрд
Енергетична криза: Орбан шукає винних у Києві та просить послаблення для Путіна
Енергетична криза: Орбан шукає винних у Києві та просить послаблення для Путіна
Японія озброюється ракетами великої дальності власного виробництва
Японія озброюється ракетами великої дальності власного виробництва
Дрони, що атакували британську базу на Кіпрі, мають російські комплектуючі
Дрони, що атакували британську базу на Кіпрі, мають російські комплектуючі
Вашингтон і Сеул розпочали спільні військові навчання
Вашингтон і Сеул розпочали спільні військові навчання

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
7 березня, 11:15

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua