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Програма «єЯсла»: чи може матір двох дітей отримати виплату після виходу на роботу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Програма «єЯсла»: чи може матір двох дітей отримати виплату після виходу на роботу
Програма «єЯсла» призначається на кожну дитину
фото: glavcom.ua

Розмір допомоги у 2026 році – по 8 тис. грн щомісяця

Працюючі батьки в Україні можуть отримувати державну підтримку в межах програми «єЯсла». Пенсійний фонд пояснив, чи має право на цю виплату мати двох дітей віком один рік та два з половиною роки, яка вийшла на роботу, передає «Главком».

«Допомога для догляду за дитиною «єЯсла» надається, зокрема, матері, яка фактично здійснювала догляд за дитиною та приступила до роботи у режимі повного робочого часу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що така допомога призначається з місяця, що настає після досягнення дитиною однорічного віку і виплачується до місяця, в якому дитині виповнюється три роки, включно.

«Оскільки ваші діти перебувають у віці від одного до трьох років, допомога «єЯсла» призначається на кожну дитину. Розмір допомоги у 2026 році – по 8 тис. грн щомісяця.  Тобто допомогу «єЯсла» за вашим зверненням буде призначено на двох дітей по місяць досягнення кожною з них трирічного віку», – додається у заяві.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні набрав чинності закон, спрямований на посилення підтримки сімей з дітьми та створення умов для поєднання батьківства з професійною діяльністю. Уряд офіційно затвердив порядок надання допомоги «єЯсла». Програма передбачає щомісячну цільову грошову допомогу сім’ям з дітьми віком від одного до трьох років для компенсації витрат на догляд за дитиною.

Як повідомлялося, подати заяву на отримання «дитячих» виплат можна буде дистанційно. Нова послуга з’явиться вже найближчим часом.

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Теги: соцвиплати діти гроші

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