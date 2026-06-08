Скільки насправді коштує відпочинок у Єгипті для українців: огляд курортів

«Перлина Червоного моря» залишається одним із найдоступніших та найпопулярніших напрямків відпочинку

Літній сезон 2026 року в Єгипті демонструє стабільний попит серед українських туристів. Традиційно вважаючись зимовим напрямком, влітку країна приваблює мандрівників суттєвим зниженням прайсів у порівнянні з європейськими курортами та Туреччиною.

Водночас глобальні економічні чинники та здорожчання міжнародної логістики призвели до того, що внутрішні ціни на відпочинок скоригувалися вгору на 10–15% порівняно з минулим роком. Проте унікальний підводний світ, сухий клімат та розвинена система «Все включено» дозволяють Єгипту утримувати міцні позиції на ринку. «Главком» проаналізував поточні пропозиції для українців.

Зміст

Тур на тиждень на двох

Через закрите небо над Україною, логістика до єгипетських курортів базується на пакетних авіатурах із вильотом із найближчих європейських аеропортів. Найпопулярнішими хабами для українців залишаються Кишинів, Жешув, Бухарест та Варшава, звідки виконуються прямі чартерні рейси до Хургади та Шарм-ель-Шейха.

Ціни на тижневий відпочинок на двох дорослих у червні стартують від таких позначок:

Бюджетний варіант (скромні 3* та бюджетні 4* готелі на другій або третій лініях від моря, система «Все включено») коштуватиме від €600–€750 (26 400 – 33 тис. грн) за двох на 7 ночей. Через літній спад активності в Єгипті, навіть у липні ці прайси суттєво не зростають.

Комфорт-варіант (популярні 4* та стандартні 5* готелі на першій береговій лінії з великою територією та хорошим сервісом) стартує від €900–€1150 (39 600 – 50 600 грн) за двох дорослих.

Преміум та Еліт-відпочинок (якісні 5* готелі відомих світових мереж, системи «Ультра все включено», готелі лише для дорослих «Adults Only» або комплекси з аквапарками класу люкс) стартують від €1500–€1900 (66 тис. – 83 600 грн) за двох за тиждень.

Популярні курорти

Червоне море пропонує дві абсолютно різні за своєю специфікою та географією курортні зони:

Шарм-ель-Шейх (Синайський півострів): Головна Мекка для поціновувачів дайвінгу та снорклінгу. Курорт відомий своїми приголомшливими кораловими рифами, які підступають прямо до берега. Більшість пляжів тут мають заходи в море з понтонів, оскільки прибережна смуга є заповідною. Регіон захищений від вітрів Синайськими горами, що робить його комфортним, проте влітку тут досить спекотно. Найвідоміші райони – Наама-Бей (центр нічного життя) та Набк (більш вітряна зона з новими великими готелями).

Головна Мекка для поціновувачів дайвінгу та снорклінгу. Курорт відомий своїми приголомшливими кораловими рифами, які підступають прямо до берега. Більшість пляжів тут мають заходи в море з понтонів, оскільки прибережна смуга є заповідною. Регіон захищений від вітрів Синайськими горами, що робить його комфортним, проте влітку тут досить спекотно. Найвідоміші райони – Наама-Бей (центр нічного життя) та Набк (більш вітряна зона з новими великими готелями). Хургада (Африканське узбережжя): Найстаріший та наймасштабніший курорт країни. Його головна перевага – пологий, природний піщаний захід у море, що ідеально підходить для відпочинку з маленькими дітьми. Коралові рифи тут здебільшого розташовані на віддалі, куди туристів возять на катерах. Завдяки відкритому рельєфу в Хургаді постійно дме легкий морський бриз, який допомагає легше переносити літню спеку.

Найстаріший та наймасштабніший курорт країни. Його головна перевага – пологий, природний піщаний захід у море, що ідеально підходить для відпочинку з маленькими дітьми. Коралові рифи тут здебільшого розташовані на віддалі, куди туристів возять на катерах. Завдяки відкритому рельєфу в Хургаді постійно дме легкий морський бриз, який допомагає легше переносити літню спеку. Марса-Алам: Молодий, елітний курорт на півдні країни. Сюди їдуть заради незайманої природи, чистіших коралових рифів, а також можливості побачити унікальних морських мешканців – морських корів (дюгонів) та гігантських зелених черепах. Готелі тут переважно нові, європейського рівня, орієнтовані на спокійний релакс.

Читайте також 👉 Скільки насправді коштує відпочинок у Туреччині для українців: огляд курортів

Номери, харчування та розваги

Для громадян України діє спрощений візовий режим. При прильоті в Хургаду чи Марса-Алам купується одноразова віза за $25 (на 30 днів перебування). Якщо ж туристи летять у Шарм-ель-Шейх і не планують залишати Синайський півострів, вони безкоштовно отримують штамп «Sinai Only» на 15 днів.

Практично всі готелі Єгипту орієнтовані на формат «All Inclusive», що дозволяє туристам проводити весь час на території комплексів:

Концепція «Все включено»: Пропонує триразовий шведський стіл, безкоштовні бари біля басейнів та на пляжі, локальний алкоголь, прохолодні напої та закуски. В меню завжди присутня велика кількість страв із курятини, риби, свіжі фрукти (влітку – сезон манго та інжиру) та знамениті арабські солодощі.

Інфраструктура: Готельні комплекси зазвичай мають величезні території. До послуг гостей – каскадні басейни, власні аквапарки, безкоштовне пляжне обладнання (шезлонги, рушники) та насичена вечірня анімація (шоу танура, танець живота).

Серед екскурсій незмінною популярністю користуються поїздки до Луксора («місто живих і мертвих»), до величних пірамід Гізи в Каїрі, а також екстремальне сафарі на квадроциклах у пустелі до селища бедуїнів.

Коли стартує та закінчується пляжний сезон

Єгипет – напрямок цілорічний, проте літні місяці мають свою чітку специфіку через тропічний пустельний клімат.

Червень (Початок спекотного сезону): Повітря прогрівається до +33°C…+35°C, а вода в Червоному морі стає неймовірно комфортною – близько +26°C. Завдяки низькій вологості пустелі така температура переноситься організмом значно легше, ніж аналогічні показники у тропіках Азії. Це чудовий період для тривалого плавання та спостереження за рибами.

Липень – Серпень (Пік літньої температури): Найспекотніші місяці року. Стовпчики термометрів у тіні вдень можуть сягати +38°C…+42°C, а море прогрівається до рекордних +28°C…+30°C. У цей період рекомендується суворо дотримуватися правил безпеки на сонці та перебувати на пляжі лише в ранкові та вечірні години.

Важливо! Представники туристичних агенцій наполегливо закликають українців не відкладати бронювання турів до Єгипту на останній момент. Ситуація на ринку палива для автобусів та авіаційного гасу залишається вкрай нестабільною, що викликає постійні коливання вартості турів. Прайси в системах онлайн-бронювання оновлюються автоматично кілька разів на добу, тому раннє бронювання залишається найкращим способом заощадити.

Як відомо, літній сезон 2026 року в Туреччині підтверджує статус країни як головного та беззаперечного лідера для літнього морського відпочинку серед українців. Водночас світові економічні чинники та внутрішні податки у Туреччині помітно скоригували внутрішні прайси вгору.

Туроператори констатують, що вартість тижневого відпочинку в середньому зросла на 15–20% порівняно з минулим роком. Проте Туреччина продовжує впевнено випереджати європейських конкурентів, пропонуючи унікальний рівень сервісу та систему «Все включено», аналогів якій за співвідношенням ціни та якості в Європі практично немає.