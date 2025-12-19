Головна Гроші Особисті фінанси
Розширено перелік магазинів, де можна витратити «зимову тисячу»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Розширено перелік магазинів, де можна витратити «зимову тисячу»
Допомога в розмірі 1 тис. грн доступна всім громадянам України
фото: glavcom.ua

Допомогу вже отримали 14,3 млн українців, а загалом надійшло понад 17 млн заявок

Перелік торговельних мереж, де можна витратити кошти «зимової підтримки» на продукти харчування українського виробництва, розширився до 10. Від 18 грудня ще п’ять мереж долучилися до програми – Auchan, Spar, Varus, Torba та «Сімі23», кількість магазинів по всій Україні зросла з 1 160 до понад 1 780. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядовий портал.

Відтепер українцям також доступні й онлайн-покупки – на маркетплейсі Maudau можна розраховуватися карткою «Національний кешбек».

Першими до програми «Зимова підтримка» долучилися мережі Fozzy Group («Сільпо», «Фора», Thrash!Траш!, Fozzy) та «Близенько» – починаючи з 11 грудня допомогу можна витрачати на продовольчі товари українського виробництва, крім підакцизних.

Допомога в розмірі 1 тис. грн доступна всім громадянам України – як дорослим, так і дітям. На кожну дитину оформлюється окрема заявка. Допомогу вже отримали 14,3 млн українців, а загалом надійшло понад 17 млн заявок.

Витратити «зимову тисячу» можна на комунальні та поштові послуги, товари українського виробництва – ліки, книги, продукти харчування – і на благодійність. Найчастіше українці кошти спрямовують на оплату комунальних послуг.

Як отримати 1 тис. грн

Прийом заявок на програму триває: оформити допомогу можна до 24 грудня 2025 року онлайн через застосунок «Дія» або письмово у відділеннях «Укрпошти» – таких точок по Україні понад 26 тис. Станом на 10 грудня подано понад 16 млн заявок, із яких більшість – майже 13 млн – онлайн. Ще 1,2 млн людей оформили допомогу самостійно через «Укрпошту».

Як відомо, Кабінет міністрів підтримав пропозицію Мінсоцполітики та продовжив терміни використання 1 тис. грн у межах програми «Зимова підтримка». 

