Що відбуватиметься із світовими цінами на каву? Аналіз

Високі ціни на каву закріпилися надовго, незважаючи на зниження тарифів у США

Світовий ринок кави стикається з довгостроковою проблемою: ціни, що вже досягли високих позначок, ймовірно, залишатимуться такими протягом тривалого часу. Про це повідомляє Bloomberg, вказуючи на те, що навіть такі заходи, як зниження тарифів у США, виявилися недостатніми для уповільнення цінового зростання, пише «Главком».

Згідно з аналізом видання, очікувалося, що певні торговельні поступки, зокрема зниження імпортних мит у Сполучених Штатах, можуть полегшити фінансовий тиск на кінцевих споживачів. Проте ціни продовжують демонструвати стійкість.

За словами CEO італійського виробника Illycaffe SpA Крістіни Скоккі, її компанія планує «підвищити ціну в усіх країнах і на всіх каналах в умовах нездорового зростання цін на необсмажені зерна».

При цьому високі ціни на зерна вона пояснює скоріше спекуляціями, аніж реальними проблемами з постачанням. Компанія знову підвищить ціни на свою каву у січні після двох підвищення цього року.

За прогнозами Illycaffe, ціни на необсмажені зерна стабілізуються в межах від 2,8 до 3 доларів за фунт (0,45 кг) протягом другої половини 2026 року, що все ще вище за середній показник за останні п'ять років.

Основні чинники, що впливають на стійкість цін наступні: світові ринки продовжують відчувати наслідки неврожаїв, спричинених посухою або несприятливими погодними умовами у ключових країнах-виробниках (наприклад, Бразилії та В'єтнамі).

Глобальні запаси кави залишаються на історично низьких рівнях, що робить ринок надзвичайно чутливим до будь-яких нових збоїв. Незважаючи на високу вартість, споживчий попит на каву в усьому світі демонструє високу стійкість.

Таким чином, Bloomberg прогнозує, що споживачі та кавові компанії повинні готуватися до тривалого періоду високої вартості зерен.

До слова, нове дослідження, опубліковане у впливовому журналі Environmental Research Letters, містить тривожне попередження для світових ринків: навіть найрадикальніші технології кліматичного втручання не зможуть гарантувати збереження ключових товарних культур, таких як виноград, кава та какао.