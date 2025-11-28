Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Що відбуватиметься із світовими цінами на каву? Аналіз

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Що відбуватиметься із світовими цінами на каву? Аналіз
Кава дорожчатиме
фото: Reuters

Високі ціни на каву закріпилися надовго, незважаючи на зниження тарифів у США

Світовий ринок кави стикається з довгостроковою проблемою: ціни, що вже досягли високих позначок, ймовірно, залишатимуться такими протягом тривалого часу. Про це повідомляє Bloomberg, вказуючи на те, що навіть такі заходи, як зниження тарифів у США, виявилися недостатніми для уповільнення цінового зростання, пише «Главком».

Згідно з аналізом видання, очікувалося, що певні торговельні поступки, зокрема зниження імпортних мит у Сполучених Штатах, можуть полегшити фінансовий тиск на кінцевих споживачів. Проте ціни продовжують демонструвати стійкість.

За словами CEO італійського виробника Illycaffe SpA Крістіни Скоккі, її компанія планує «підвищити ціну в усіх країнах і на всіх каналах в умовах нездорового зростання цін на необсмажені зерна».

При цьому високі ціни на зерна вона пояснює скоріше спекуляціями, аніж реальними проблемами з постачанням. Компанія знову підвищить ціни на свою каву у січні після двох підвищення цього року.

За прогнозами Illycaffe, ціни на необсмажені зерна стабілізуються в межах від 2,8 до 3 доларів за фунт (0,45 кг) протягом другої половини 2026 року, що все ще вище за середній показник за останні п'ять років.

Основні чинники, що впливають на стійкість цін наступні: світові ринки продовжують відчувати наслідки неврожаїв, спричинених посухою або несприятливими погодними умовами у ключових країнах-виробниках (наприклад, Бразилії та В'єтнамі).

Глобальні запаси кави залишаються на історично низьких рівнях, що робить ринок надзвичайно чутливим до будь-яких нових збоїв. Незважаючи на високу вартість, споживчий попит на каву в усьому світі демонструє високу стійкість.

Таким чином, Bloomberg прогнозує, що споживачі та кавові компанії повинні готуватися до тривалого періоду високої вартості зерен.

До слова, нове дослідження, опубліковане у впливовому журналі Environmental Research Letters, містить тривожне попередження для світових ринків: навіть найрадикальніші технології кліматичного втручання не зможуть гарантувати збереження ключових товарних культур, таких як виноград, кава та какао.

Читайте також:

Теги: продукти технології

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іноземні інвестиції допомагають українським компаніям перейти від «гаражного виробництва» до професійного рівня
WSJ: Україна приваблює західних інвесторів на ринку дронів
2 листопада, 06:26
Зеленський серед танків і дронів: The Economist показав обкладинку-прогноз на 2026 рік
Зеленський серед танків і дронів: The Economist показав обкладинку-прогноз на 2026 рік
15 листопада, 06:56
Найкорисніші види риби для здоров'я серця та мозку: рекомендації дієтологів
Найкорисніші види риби для здоров'я серця та мозку: рекомендації дієтологів
15 листопада, 08:35
Оновлення почало розгортатися в автоматичному режимі й може бути обраним вручну в меню моделей
Компанія Маска представила оновлену версію Grok 4.1
18 листопада, 14:14
Лікарка пояснила, чому ми їмо більше взимку
Як приборкати апетит взимку: лікарка дала сім порад
18 листопада, 10:22
Новий регламент ЄС передбачатиме стандарт сумісності зарядок із пристроями потужністю до 100 Вт
ЄС затвердив єдиний стандарт зарядок. Який порт стане обов’язковими
24 листопада, 16:37
Польща прискорює створення «стіни дронів»
Польща хоче побудувати власну «стіну дронів», не чекаючи ЄС
5 листопада, 16:55
За словами очільника Міноборони, якщо США хочуть «запобігти війні та уникнути її», готуватися потрібно зараз
Очільник Пентагону зробив тривожну заяву про ситуацію в світі
8 листопада, 19:58
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
У Києві 25-30 листопада відбудуться продуктові ярмарки: адреси
24 листопада, 11:27

Економіка

Україна суттєво збільшила імпорт картоплі: названо три країни-постачальника
Україна суттєво збільшила імпорт картоплі: названо три країни-постачальника
Що відбуватиметься із світовими цінами на каву? Аналіз
Що відбуватиметься із світовими цінами на каву? Аналіз
Золоті резерви РФ стрімко зменшуються – розвідка
Золоті резерви РФ стрімко зменшуються – розвідка
У Німеччині на вокзалах збільшилася кількість сексуальних злочинів
У Німеччині на вокзалах збільшилася кількість сексуальних злочинів
Китай робить світову торгівлю неможливою: на Європу чекає важкий вибір
Китай робить світову торгівлю неможливою: на Європу чекає важкий вибір
Британія пом'якшила санкції щодо «Лукойла»
Британія пом'якшила санкції щодо «Лукойла»

Новини

В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
Вчора, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Вчора, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua