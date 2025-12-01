На що українці найбільше витрачають 1000 грн «Зимової Підтримки». Свириденко дала відповідь

Прем’єрка повідомила, що 14 млн українців подали заявки на отримання «Зимової підтримки»

В Україні триває програма Зимової підтримки, за якою українці можуть отримати 1 тис. грн для оплати визначених послуг. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла, на що саме учасники програми витрачають отримані кошти, передає «Главком».

За її словами, заявки на отримання 1000 гривень вже подали 14 млн українців. З цієї кількості 2,9 млн заявок було оформлено на дітей, 700 тис. через «Укрпошту» та ще для 1,8 млн людей, які у соціальному списку. Цим громадянам кошти нарахують автоматично. «Подати заявку встигаєте до Різдва 24 грудня. Сьогодні почнеться друга хвиля виплат тисячі зимової підтримки – для тих, хто подався на другий день прийому заявок», – зазначила Юлія Свириденко.

Частина українців, які подали заявки раніше, вже отримали свої виплати та почали їх використовувати, а дехто ще чекає на «тисячу Зеленського». Юлія Свириденко розповіла, що станом на зараз кошти отримали 3,5 млн людей, які витратили 473 млн грн. Одним з найпопулярніших напрямків витрат «Зимової підтримки» були комунальні послуги, ця частка витрат склала 80%. «Ті ж, хто подав заявку через Укрпошту, почнуть отримувати кошти з Дня Миколая 6 грудня», – додала прем’єр-міністерка.

Раніше «Главком» писав, чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Українці продовжують подавати заявки на отримання «Зимової підтримки». Декому вже надійшли кошти від держави, але не всі зможуть їх отримати.

Нагадаємо, як 27 листопада в мережі поширилися фото та інформація про те, що у Дніпрі літня жінка нібито прийшла до «Укрпошти» з російським паспортом, щоб отримати 1000 гривень «Зимової підтримки» від держави. На це відреагував генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський та пояснив, у чому річ.