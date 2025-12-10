Головна Гроші Особисті фінанси
«Зимова підтримка». Уряд продовжив терміни використання 1 тис. грн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Зимова підтримка». Уряд продовжив терміни використання 1 тис. грн
Станом на 10 грудня подано понад 16 млн заявок на виплату 1 тис. грн
фото: glavcom.ua

Отримувачі пенсій і соціальних виплат через «Укрпошту» зможуть витратити кошти до кінця лютого 2026 року

Кабінет міністрів підтримав пропозицію Мінсоцполітики та продовжив терміни використання допомоги 1 тис. грн у межах програми «Зимова підтримка». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу уряду.

Отримувачі пенсій і соціальних виплат через «Укрпошту», для яких виплату було сформовано автоматично, та ті, хто самостійно оформлював заявку у відділеннях, зможуть витратити тисячу до кінця лютого 2026 року – тепер термін однаковий для обох категорій. Раніше передбачалося, що кошти можна буде витратити лише протягом грудня 2025 року та протягом січня 2026 року відповідно.

Прийом заявок на програму триває: оформити допомогу можна до 24 грудня 2025 року онлайн через застосунок «Дія» або письмово у відділеннях «Укрпошти» – таких точок по Україні понад 26 тис. Станом на 10 грудня подано понад 16 млн заявок, із яких більшість – майже 13 млн – онлайн. Ще 1,2 млн людей оформили допомогу самостійно через «Укрпошту».

«Зимова підтримка» вже профінансована для понад 11,9 млн українців – серед них і виплати на дітей. На кожну дитину потрібно оформлювати окрему заявку.

Через картку «Національний кешбек», оформлену через «Дію», українці вже витратили понад 3,4 млрд грн – переважно на комунальні послуги, ліки, книги та благодійність. Кошти з цієї картки потрібно використати до 30 червня 2026-го.

Найчастіше у відділеннях «Укрпошти» заявку оформлюють ті, хто отримує пенсію на банківський рахунок і не користується Дією. Також допомогу можуть оформити українці, у яких немає РНОКПП, а також опікуни недієздатних людей. Для цього опікуну необхідно мати документи, що підтверджують його особу та призначення опікуном.

Ті, хто не може відвідати відділення, можуть зателефонувати на гарячу лінію Укрпошти 0 800 300 545 – листоноша прийде додому й допоможе подати заявку. Мешканці прифронтових територій, де немає відділення поблизу, можуть скористатися мобільним відділенням. Як тільки кошти зарахують, «Укрпошта» надішле SMS з інформацією.

