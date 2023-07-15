Сезон фруктів в Україні: що буде з врожаєм і цінами

Врожай абрикосів постраждав через погані погодні умови

Сезон фруктів в Україні розпочався не без складнощів. На врожай та споживчі ціни вплинули наслідки підриву Каховської ГЕС, а також погані погодні умови. Зокрема, постраждав врожай абрикосів, повідомила керівник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко. Це сталося з двох причин – заморозки та грибкові хвороби, пише agronews.ua.

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«Щодо плодових, то можемо говорити про те, що плодові дерева, які рано зацвітають, – такі, як абрикос, – звісно, постраждали, тому що була велика кількість заморозків, і грибкові хвороби атакують саме цей вид плодових», – сказала Адаменко.

Водночас експертка зазначила, що з зернятковими деревами ситуація краща. Йдеться про яблуні, груші. Проте, все ж таки є один мінус – їхня обробка від захворювань досить дорого коштує. «Що стосується зерняткових, то тут ситуація краща. Але потрібно мати на увазі, що обробка садів отрутохімікатами від шкідників і грибкових захворювань досить дорога, і наскільки вона буде здійснена, ми не знаємо. Тому перспективи є, але все залежатиме від багатьох факторів», – підсумувала Адаменко.

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На даний момент мінімальна ціна на абрикос зупинилася на рівні 55 грн за кілограм, а середня ціна досягає 60 грн. Максимум, який доведеться заплатити – це 80 грн.

Як повідомлялося, цього тижня в Україні стартував сезон яблук нового врожаю. Але ціна на популярний фрукт б'є рекорди.