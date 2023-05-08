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Вартість нафти зміниться: чого чекати після обвалу минулого тижня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вартість нафти зміниться: чого чекати після обвалу минулого тижня
Побоювання банківськької кризи в США призвели до зниження еталонного показника Brent минулого тижня на 5,3% та WTI на 7,1%
фото з відкритих джерел

Учасники фінансового ринку побоюються, що банківська криза в США уповільнить економіку і знизить попит на паливо у найбільшій у світі країні-споживачі нафти

Ціни на нафту трохи зросли у понеділок, восьмого травня. Трейдери зберігають обережність, попри відступ побоювання щодо рецесії в США, яка призвела до зниження цін протягом трьох тижнів поспіль. Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,2% - до $75,41 за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 0,2% до $71,46.

«Відскок нафти пішов за поверненням зростання акцій енергетичних компаній на Уолл-стріт минулої п'ятниці після того, як США опублікували сильні дані щодо зайнятості, які послабили побоювання з приводу економічної рецесії, що насувається, яка призвела до розпродажів на початку тижня», – сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets

Побоювання, що банківська криза в США уповільнить економіку і знизить попит на паливо у найбільшій у світі країні-споживачі нафти, призвели до зниження еталонного показника Brent минулого тижня на 5,3%, тоді як WTI впала на 7,1%.

Однак хороший звіт про зайнятість у США за квітень, слабкіший долар та очікування скорочення постачання на наступному ОПЕК+ у червні допомогли індексам відновитися приблизно на 4% у п'ятницю.

«Ціни на сиру нафту намагаються стабілізуватися, оскільки трейдери енергоресурсів чекають, чи ОПЕК+ не просигналізує, що вони готові ще більше скоротити видобуток», – сказав Едвард Мойя, аналітик OANDA.

Аналітики Goldman Sachs заявили у замітці, що побоювання з приводу короткострокового попиту через стрес у банківській системі США та уповільнення промислового виробництва, а також збільшення світової пропозиції через обмежене дотримання скорочень ОПЕК+ було «перебільшено».

Інвестиційний банк зберіг прогноз ціни на нафту марки Brent на рівні $95 за барель до грудня та $100 до квітня. Аналітики ANZ Research заявили, що, на їхню думку, увага ринку тепер зміститься з економічних міркувань на скорочення постачання нафти.

Очікується, що в середу Сполучені Штати опублікують дані щодо інфляції за квітень, що може дати додаткову інформацію про рух процентних ставок на тлі очікувань, що Федеральна резервна система США призупинить підвищення ставок.

Трейдери цього тижня також уважно стежитимуть за економічними показниками Китаю, включаючи показники торгівлі, інфляції, кредитування та грошової маси за квітень, оскільки учасники ринку продовжують оцінювати відновлення економіки другого за величиною у світі споживача нафти.

Нагадаємо, НБУ прогнозує, що у 2023 році середня ціна нафти марки Brent впаде на 10,7% до 89,1 долара, у 2024 році на 8,6% до 81,4 долара, у 2025 році на 14,6% до $69,5 за барель.

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Теги: США бензин ціни

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