Газовики відправили чергове авто у Бахмут

Бійці штурмової бригади розповідають, що використовують для щоденних фронтових потреб в середньому від 10 до 15 автомобілів

ЗСУ отримали від газовиків вже тринадцятий автомобіль – пікап Mitsubishi L200, який більше місяця допомагає українські воїнам під Бахмутом

На початку поточного року постачальник газу та електроенергії ТОВ «Твій Газзбут» заснувало благодійний фонд «Твій енергетичний тил» задля забезпечення енергетичних потреб наших захисників та цивільних співгромадян, що постраждали від війни. Але коли від воїнів приходять термінові запити, кошти спрямовуються й на інші їхні потреби.

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«З нами зв’язалися бійці 3-ої окремої штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ. Цей підрозділ сформований з ветеранів «Азову», зараз вони захищають Батьківщину на найскладнішій ділянці фронту – Бахмутському напрямку. Хлопцям був потрібен позашляховик і ми оперативно вирішили це питання», – розповідає голова фонду Ольга Каменець.

За її словами, пікап швиденько відремонтували, пофарбували та доставили до гарячої точки.

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«Торік Твій Газзбут передав ЗСУ 12 автомобілів. Тринадцятий поки «щасливий» – вже більше місяця пікап допомагає військовим на передовій у Бахмуті і ще не має жодної серйозної подряпини. Сподіваємось, що ця «конячка» прослужить захисникам якомога довше, але вже збираємо гроші на наступну», – зазначає пані Ольга.

Бійці штурмової бригади розповідають, що використовують для щоденних фронтових потреб в середньому від 10 до 15 автомобілів, але їх постійно не вистачає. Позашляховики допомагають рятувати життя пораненим, використовуються для транспортування набоїв, при полюванні на дрони, для виконання розвідувальних завдань. Авто на війні мають дуже коротке «життя» – від тижня до пари місяців, тому постійно існує потреба у нових «колесах».

Від початку повномасштабного вторгнення Твій Газзбут спрямував на допомогу ЗСУ близько 70 мільйонів гривень. Благодійники продовжують допомагати нашим військовим і дякують усім небайдужим людям, які долучаються до доброї справи.

Задонатити у Благодійний фонд «Твій енергетичний тил» можна за реквізитами на вебсайті.