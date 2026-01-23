Головна Гроші Особисті фінанси
Що відбувається на ринку пального в Україні та чи достатньо запасів? Відповідь Міненерго

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Що відбувається на ринку пального в Україні та чи достатньо запасів? Відповідь Міненерго
Ринок пального в Україні працює стабільно та повністю забезпечений необхідним ресурсом
Поточна логістична ситуація не створює передумов для дефіциту або різких цінових коливань на ринку пального

Ринок пального в Україні працює стабільно та повністю забезпечений необхідним ресурсом. Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник, пише «Главком».

За словами Колісника, ключову роль у стабільності відіграє диверсифікація шляхів постачання, яка забезпечує регулярну логістику світлих нафтопродуктів і безперервне покриття потреб споживачів.

«Традиційно січень є періодом низького сезонного споживання. Проте нинішні реалії, зокрема активна робота генераторів, підтримують попит на пальне. Попри це, завдяки злагодженим діям уряду та операторів ринку, цей попит стабільно покривається», – зазначив Колісник.

Колісник повідомив, що від початку року в Україну імпортовано понад 344 тис. тонн пального, а також наголосив на важливій ролі внутрішнього виробника. Постачання здійснюється автомобільним, залізничним і морським транспортом, що дозволяє швидко переорієнтовувати логістику у разі локальних обмежень.

Окремо у Міненерго підкреслили, що поточна логістична ситуація не створює передумов для дефіциту або різких цінових коливань.

«Ціноутворення на ринку пального визначається комплексом факторів, включно зі світовими цінами та податковою політикою. Логістика не створює підстав для для цінових коливань або дефіциту», – наголосив заступник міністра.

Також він нагадав, що в Україні діє державна система моніторингу обсягів і якості пального та система мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів.

Як повідомлялось, в Україні фіксують зростання попиту на пальне, однак дефіциту на ринку не очікується. Запасів і поточних постачань достатньо, попри підвищену активність споживачів у низці регіонів. 

пальне Микола Колісник дизельне пальне бензин

Що відбувається на ринку пального в Україні та чи достатньо запасів? Відповідь Міненерго
