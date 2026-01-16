Міністр енергетики повідомив, які запаси пального має Україна

За словами Шмигаля, держава має запасів пального більш як на 20 днів

Міністр наголосив, що влада тримає на контролі ситуацію з пальним

Ситуація з пальним і газом в Україні перебуває під повним контролем уряду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ міністра енергетики Дениса Шмигаля під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За словами урядовця, держава має запасів пального більш як на 20 днів. Він додав, що імпорт нафтопродуктів продовжується у штатному режимі.

«Ситуацію з пальним тримаємо на контролі. Це стосується і бензину, і дизелю. Маємо запасів більш як на 20 днів, імпорт продовжується» – пояснив він.

Окремо Шмигаль прокоментував ситуацію із запасами природного газу. За його словами, газова ситуація також є контрольованою: триває як імпорт, так і власний видобуток, а наявних запасів достатньо для проходження складного періоду.

Очільник Міненерго наголосив, що газова інфраструктура перебуває під постійними атаками з боку Росії, однак газових обмежень не застосовується. Міністр зазначив, що уряд продовжує роботу з відновлення пошкоджених об’єктів та посилення захисту енергетичної і газової інфраструктури, щоб гарантувати безперебійне постачання енергоносіїв для населення та економіки країни в умовах постійних атак.

Нагадаємо, енергосистема країни перебуває у складних обставинах через інтенсивні російські обстріли та найважчу за 20 років зиму. У звʼязку з надзвичайною ситуацією в енергетиці уряд продовжує вживати заходів для подолання її наслідків.