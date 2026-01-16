Головна Гроші Економіка
Міністр енергетики повідомив, які запаси пального має Україна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Міністр енергетики повідомив, які запаси пального має Україна
За словами Шмигаля, держава має запасів пального більш як на 20 днів
скриншот з відео телеканалу «Рада»

Міністр наголосив, що влада тримає на контролі ситуацію з пальним

Ситуація з пальним і газом в Україні перебуває під повним контролем уряду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ міністра енергетики Дениса Шмигаля під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За словами урядовця, держава має запасів пального більш як на 20 днів. Він додав, що імпорт нафтопродуктів продовжується у штатному режимі.

«Ситуацію з пальним тримаємо на контролі. Це стосується і бензину, і дизелю. Маємо запасів більш як на 20 днів, імпорт продовжується» – пояснив він.

Окремо Шмигаль прокоментував ситуацію із запасами природного газу. За його словами, газова ситуація також є контрольованою: триває як імпорт, так і власний видобуток, а наявних запасів достатньо для проходження складного періоду.

Очільник Міненерго наголосив, що газова інфраструктура перебуває під постійними атаками з боку Росії, однак газових обмежень не застосовується. Міністр зазначив, що уряд продовжує роботу з відновлення пошкоджених об’єктів та посилення захисту енергетичної і газової інфраструктури, щоб гарантувати безперебійне постачання енергоносіїв для населення та економіки країни в умовах постійних атак.

Нагадаємо, енергосистема країни перебуває у складних обставинах через інтенсивні російські обстріли та найважчу за 20 років зиму. У звʼязку з надзвичайною ситуацією в енергетиці уряд продовжує вживати заходів для подолання її наслідків.

Теги: Міненерго Денис Шмигаль бензин пальне

Міністр енергетики повідомив, які запаси пального має Україна
Міністр енергетики повідомив, які запаси пального має Україна
