Штаб з ліквідації наслідків обстрілу енергетичних обʼєктів у Києві: перші рішення

У Києві пройшло засідання штабу за участі Олексія Кулеби. Обговорили захист енергетики, точкові винятки у комендантській годині та нову модель пунктів незламності

У Києві відбулося перше засідання штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів. За участі віце-прем’єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби та нового очільника Міненерго Дениса Шмигаля було визначено ключові кроки для виживання енергосистеми та підтримки населення під час блекаутів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Олексія Кулеби.

Пріоритети відновлення та захисту інфраструктури

Учасники засідання сфокусувалися на термінових рішеннях, що мають мінімізувати наслідки ворожих атак. Зокрема, йдеться про максимальне прискорення відновлювальних робіт на пошкоджених об'єктах та формування надійних резервів обладнання. Важливим аспектом залишається координація з міжнародними партнерами для оперативного отримання технічної допомоги.

Окремим блоком розглянули посилення фізичного захисту енергетичної інфраструктури. Наразі спільно з Агентством відновлення виконується погоджений план заходів на визначених критично важливих обʼєктах.

Режим комендантської години: чи будуть зміни?

За дорученням президента України Володимира Зеленського на штабі окремо розглянули питання режиму комендантської години в умовах відсутності світла. Олексій Кулеба чітко наголосив: режим комендантської години не скасовується і наразі не переглядається. Водночас посадовець підкреслив, що у разі тривалих відключень тепла чи електроенергії держава має діяти гнучко. Йдеться про можливі тимчасові та точкові винятки, які дозволять:

забезпечити безперебійну роботу обʼєктів критичного життєзабезпечення;

дати людям можливість безпечно дістатися до пунктів незламності – за аналогією з доступом до укриттів;

забезпечити роботу закладів, що офіційно виконують функцію пунктів незламності.

Такі рішення можуть ухвалюватися винятково за участі військового командування та Рад оборони й лише в тих регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація. Жодних самовільних рішень на місцях бути не може.

Аудит та оновлена модель пунктів незламності

За словами Кулеби, паралельно з підготовкою енергомереж держава посилює роботу мережі пунктів незламності. Наразі триває загальнонаціональний аудит – фахівці вже перевірили понад 10 тисяч пунктів, частину з яких наразі терміново доукомплектовують.

Готується оновлена модель, де основний акцент буде зроблено на опорні пункти. Вони мають відповідати наступним критеріям:

цілодобовий режим роботи;

наявність потужного резервного живлення та стабільного звʼязку;

запаси питної води та базові умови для тривалого перебування людей, зокрема маломобільних груп населення.

Співпраця з бізнесом та компенсації

Окремо уряд опрацьовує механізми підтримки «Пунктів Незламності», створених на базі приватних обʼєктів. Зокрема, розглядається питання компенсації підприємцям витрат на резервне живлення та пальне.

За словами Олексія Кулеби, позитивний досвід такої співпраці з бізнесом уже мають Харків та Одеса. Наразі цю практику планують поширювати, посилюючи взаємодію з приватним сектором для створення розгалуженої мережі допомоги громадянам.

Нагадаємо, Російська Федерація 13 січня атакувала теплову електростанцію ДТЕК. Через ворожий обстріл суттєво постраждало енергообладнання.

Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.

Служба безпеки зібрала необхідну доказову базу, яка підтверджує, що російські удари по енергетиці є послідовною політикою Кремля, спрямованою на знищення українського народу, та мають ознаки злочинів проти людяності.