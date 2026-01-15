Головна Київ Новини
search button user button menu button

Штаб з ліквідації наслідків обстрілу енергетичних обʼєктів у Києві: перші рішення

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Штаб з ліквідації наслідків обстрілу енергетичних обʼєктів у Києві: перші рішення
У країні триває загальнонаціональний аудит пунктів незламності
фото: ДСНС Києва

У Києві пройшло засідання штабу за участі Олексія Кулеби. Обговорили захист енергетики, точкові винятки у комендантській годині та нову модель пунктів незламності

У Києві відбулося перше засідання штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів.  За участі віце-прем’єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби та нового очільника Міненерго Дениса Шмигаля було визначено ключові кроки для виживання енергосистеми та підтримки населення під час блекаутів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Олексія Кулеби.

Пріоритети відновлення та захисту інфраструктури

Учасники засідання сфокусувалися на термінових рішеннях, що мають мінімізувати наслідки ворожих атак. Зокрема, йдеться про максимальне прискорення відновлювальних робіт на пошкоджених об'єктах та формування надійних резервів обладнання. Важливим аспектом залишається координація з міжнародними партнерами для оперативного отримання технічної допомоги.

Окремим блоком розглянули посилення фізичного захисту енергетичної інфраструктури. Наразі спільно з Агентством відновлення виконується погоджений план заходів на визначених критично важливих обʼєктах.

Режим комендантської години: чи будуть зміни?

За дорученням президента України Володимира Зеленського на штабі окремо розглянули питання режиму комендантської години в умовах відсутності світла. Олексій Кулеба чітко наголосив: режим комендантської години не скасовується і наразі не переглядається. Водночас посадовець підкреслив, що у разі тривалих відключень тепла чи електроенергії держава має діяти гнучко. Йдеться про можливі тимчасові та точкові винятки, які дозволять: 

  • забезпечити безперебійну роботу обʼєктів критичного життєзабезпечення;
  • дати людям можливість безпечно дістатися до пунктів незламності – за аналогією з доступом до укриттів;
  • забезпечити роботу закладів, що офіційно виконують функцію пунктів незламності.

Такі рішення можуть ухвалюватися винятково за участі військового командування та Рад оборони й лише в тих регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація. Жодних самовільних рішень на місцях бути не може. 

Аудит та оновлена модель пунктів незламності

За словами Кулеби, паралельно з підготовкою енергомереж держава посилює роботу мережі пунктів незламності. Наразі триває загальнонаціональний аудит – фахівці вже перевірили понад 10 тисяч пунктів, частину з яких наразі терміново доукомплектовують.

Готується оновлена модель, де основний акцент буде зроблено на опорні пункти. Вони мають відповідати наступним критеріям:

  • цілодобовий режим роботи;
  • наявність потужного резервного живлення та стабільного звʼязку;
  • запаси питної води та базові умови для тривалого перебування людей, зокрема маломобільних груп населення.

Співпраця з бізнесом та компенсації

Окремо уряд опрацьовує механізми підтримки «Пунктів Незламності», створених на базі приватних обʼєктів. Зокрема, розглядається питання компенсації підприємцям витрат на резервне живлення та пальне.

За словами Олексія Кулеби, позитивний досвід такої співпраці з бізнесом уже мають Харків та Одеса. Наразі цю практику планують поширювати, посилюючи взаємодію з приватним сектором для створення розгалуженої мережі допомоги громадянам.

Нагадаємо, Російська Федерація 13 січня атакувала теплову електростанцію ДТЕК. Через ворожий обстріл суттєво постраждало енергообладнання.

Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.

Служба безпеки зібрала необхідну доказову базу, яка підтверджує, що російські удари по енергетиці є послідовною політикою Кремля, спрямованою на знищення українського народу, та мають ознаки злочинів проти людяності.

Теги: Харків пункти незламності аудит пальне населення модель держава опалення обстріл Одеса Міненерго енергетика Олексій Кулеба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Документування агресії РФ дає надію на справедливість
Злочини Росії найбільш задокументовані за всю історію світових воєн – Решетилова
19 грудня, 2025, 13:00
Нацкомісія планує підвищити тариф з 1 січня 2026 року на 86%, а з 1 квітня – ще на 75%
Упадуть бюджетні надходження та податки: Центральний ГЗК закликав не підвищувати тариф на розподіл газу
16 грудня, 2025, 14:09
Київ: графіки відключення світла 19 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 19 грудня 2025 року
18 грудня, 2025, 19:53
Українка порівняла життя в Україні та Австрії
Опалення та гаряча вода. Речниця Вінницького облводоканалу розповіла, що її шокувало у Відні
5 сiчня, 11:16
Дніпропетровська область зазнала однієї з найпотужніших комбінованих атак РФ
У Нікополі відновлено тепло та водопостачання після обстрілу
8 сiчня, 19:44
За словами глави держави, мета росіян – «відключити» українські міста
«Не треба тікати від проблем». Зеленський звернувся до чиновників після обстрілу РФ
9 сiчня, 19:48
У Маріуполі атаковано ТЕЦ
Атака на Україну, блекаут в окупованому Маріуполі: головне за ніч
13 сiчня, 05:59
Сніг, за прогнозами синоптиків, йтиме до п'ятої години ранку понеділка, 5 січня
Україну накриває снігопад: на яких трасах ускладнено рух
4 сiчня, 17:32
На лівому березі Києва автобуси тимчасово замінили електротранспорт
Як курсує транспорт на лівому березі Києва: список автобусів, що замінили тролейбуси та трамваї
9 сiчня, 08:38

Новини

«Працюємо подекуди до першої ночі». Енергетики ДТЕК показали, як рятують Київ та область після обстрілів
«Працюємо подекуди до першої ночі». Енергетики ДТЕК показали, як рятують Київ та область після обстрілів
Київські волонтери врятували лева, який утримувався просто неба в лютий мороз
Київські волонтери врятували лева, який утримувався просто неба в лютий мороз
Енергоколапс у Києві. Кличко поклав вину на Свириденко
Енергоколапс у Києві. Кличко поклав вину на Свириденко
Мінкульт призначив гендиректора «Києво-Печерської лаври»
Мінкульт призначив гендиректора «Києво-Печерської лаври»
Штаб з ліквідації наслідків обстрілу енергетичних обʼєктів у Києві: перші рішення
Штаб з ліквідації наслідків обстрілу енергетичних обʼєктів у Києві: перші рішення
Смерть 28-річної жінки у приватній клініці Києва: пластичний хірург постане перед судом
Смерть 28-річної жінки у приватній клініці Києва: пластичний хірург постане перед судом

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua