Бензин А92 і А95 зник із кримських АЗС: активісти пояснюють дефіцит

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Окупований Крим залишився без бензину А92 та А95
фото з відкритих джерел

Популярні марки бензину А92 та А95 зникли з заправок Криму

В тимчасово окупованому Криму вже другий день поспіль спостерігається дефіцит бензину марок А92 та А95 через нестабільну роботу переправи в Керченській протоці та регулярні точні удари ЗСУ по паливних складах, повідомляють активісти. Про це «Крим.Реалії» повідомив один із кримських активістів на умовах анонімності.

На думку активіста, це свідчить про відсутність будь-яких значних запасів пального на Кримському півострові.

«Варто було порушитися роботі переправи, як одразу зник бензин на кримських заправках. Це підтверджує наші спостереження, що на півострові немає жодних значних запасів пального, зокрема бензину. І в цьому не стільки недопрацювання окупаційної влади Криму, скільки успішна робота ЗСУ, які своїми точними ударами знищили практично всі паливні сховища в Криму», – розповів активіст.

Зазначається, що повітряні атаки військових на паливні об’єкти в анексованому Криму зі сторони ЗСУ стали значно регулярнішими, що створює великі проблеми для російської влади Криму, зокрема часто призводить до дефіциту бензину на півострові.

Нагадаємо, що в анексованому Росією Криму знову спостерігаються проблеми з постачанням пального на автозаправних станціях (АЗС). Місцеві ЗМІ повідомляють про відсутність популярних марок бензину АІ-95 та солярки на великих заправках в Ленінському районі та Сімферополі.

Як повідомлялося, російська влада готується розпочати закупівлю бензину за кордоном через паливну кризу, яка охопила країну після серії українських ударів по нафтопереробних заводах. Рада Євразійської економічної комісії скасувала ввізні мита на бензин, дизельне паливо, суднове паливо та авіакеросин.

Безмитне ввезення на територію країн союзу діятиме до 30 червня 2026 року. Це рішення набуде чинності через 10 днів і пов'язане зі «зниженням обсягів виробництва».

