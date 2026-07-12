Кількість українських біженців у ЄС зросла: назвали нову цифру

Найбільший приріст – в Італії, найбільший спад – у Болгарії

Станом на кінець травня 2026 року в країнах Європейського союзу тимчасовий захист мали 4,38 млн громадян, які виїхали з України через війну. За місяць їх кількість зросла на 7 795 осіб, або 0,2%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Євростату.

Трійка країн, які прийняли найбільше українців, залишається незмінною й на них припадає понад половину всіх виданих статусів тимчасового захисту в ЄС:

Німеччина – 1 283 270 осіб (29,3% від загальної кількості в ЄС);

Польща – 967 505 осіб (22,1%);

Іспанія – 267 400 осіб (6,1%).

За травень кількість біженців зросла у 22 з 26 країн, по яких є дані. Найбільше зростання зафіксовано в Італії – плюс 6 250 осіб, або 15,3%. Далі йдуть Німеччина (+3 610 осіб, або 0,3%) та Іспанія (+2 295 осіб, або 0,9%).

Водночас у чотирьох країнах ЄС кількість українців зі статусом тимчасового захисту за місяць скоротилася. Найбільший відтік – у Болгарії, де кількість власників статусу зменшилася на 12 345 осіб, або 14,8%. Також спад зафіксовано в Польщі (-3 750 осіб, або 0,4%) та Франції (-665 осіб, або 1,3%).

Якщо ж оцінювати не абсолютні цифри, а навантаження на місцеве населення, лідерами за кількістю біженців на тисячу мешканців є Словаччина (26,8), Польща (26,5) та Кіпр (25,9). У середньому по Європейському союзу цей показник становить 9,7 на тисячу осіб.

Євростат також зазначає, що станом на 31 травня громадяни України становили понад 98,5% усіх, хто має тимчасовий захист у ЄС. З них 43,4% – дорослі жінки, 26,8% – дорослі чоловіки, а майже третина (29,8%) – неповнолітні.

Юридичною підставою для надання захисту залишається рішення Ради ЄС від 4 березня 2022 року, яке визнало масовий наплив переміщених осіб з України внаслідок війни. У червні 2025 року Європейська рада ухвалила рішення продовжити дію тимчасового захисту з 4 березня 2026-го до 4 березня 2027 року.

Нагадаємо, за оцінками УВКБ ООН, навіть у разі завершення війни в Європі можуть залишитися понад половина українських біженців після завершення дії статусу тимчасового захисту.