Кабмін готує комплексну пенсійну реформу: деталі

Реформи стосуються солідарних пенсій та запровадження обов'язкової накопичувальної пенсії

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що Кабмін готує законопроєкти, які стосуються комплексної пенсійної реформи. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

«Ми плануємо комплексну пенсійну реформу, яку, я сподіваюся, зможемо реалізувати на кінець року, і пенсії будуть осучаснені, вирівняні, і тих людей, які давно вийшли на пенсію, їх пенсійне забезпечення зросте, бо воно сьогодні розбалансоване», – сказала Жолнович.

Оксана Жолнович зазначає, що Кабмін уже підготував комплексний пакет рішень та розв'язав питання виплати пенсій для тих людей, що повертаються з окупації

«Насамперед ми вже сьогодні дали можливість людям у дуже простий інклюзивний спосіб доплачувати собі ЄСВ (Єдиний соціальний внесок, – «Главком») самостійно, якщо роботодавець, наприклад, не виставляє достатню заробітну плату, а людина хоче більшу пенсію. Ми вирішили питання виплати пенсій завдяки, власне, спільним нашим рішенням і законопроєктами, які були підтримані у Верховній Раді, для тих людей, що сьогодні повертаються з окупації, і частина стажу страхового у них втрачена. Вони не знали, як його підтверджувати. Але сьогодні ця проблема вирішена, і ми маємо можливість зараховувати кожній людині її повний страховий стаж, навіть якщо дані в окупації або в Криму», – йдеться у заяві.

Міністр соціальної політики зауважила, що також запланували системну комплексну реформу, яка складається із реформи солідарних пенсій і запровадження обов'язкової накопичувальної пенсії.

«Як я вже сказала, таким чином, щоб кожна людина в майбутньому мала можливість отримати заміщення свого заробітку не нижче 60%. Це рівень хороших європейських країн, коли заробітна плата впродовж життя… ти сплачуєш певні внески в накопичувальну систему або в солідарну, і на пенсії з цих заощаджень тобі виплачують приблизно 60% того заробітку, який ти мав впродовж життя», – зауважила Оксана Жолнович.

За словами Жолнович, цей пакет законів вже є підготовлений.

«Ми з Мінфіном по солідарній системі вираховуємо останні можливості, тому що він потребує ресурсу, щонайменше там 30 млрд гривень для того, щоб вона якісно стартувала. Ми як тільки знайдемо цей ресурс, а я впевнена, що ми його знайдемо, то розпочнемо збільшення окрім традиційних спланованих нами на цей рік індексацій та інших підтримок для пенсіонерів», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що в березні 2025 року буде проведена наступна індексація пенсій.

До слова, найближчим часом в Україні може відбутися зміна системи розрахунку пенсій. У новій системі враховуватимуть як кількість відпрацьованих років, так і суму щомісячних внесків, внесених громадянином.

Раніше Міністерство соціальної політики України оголосило про нову програму підтримки пенсіонерів, які проживають у зонах бойових дій або на небезпечних територіях та отримують пенсію менш як 3,25 тисячі гривень. Фінансування програми здійснюватиме Всесвітня продовольча програма ООН, а виплати триватимуть до кінця 2024 року.