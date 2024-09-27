Очільниця Мінсоцполітики повідомила, коли в Україні запрацює нова солідарна пенсійна система

Солідарна пенсія включатиме базову і страхову на основі балів і розміру внесків

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович прогнозує запуск нової солідарної пенсійної системи з липня 2025 року. Про це вона заявила на форумі про цифровізацію соціальної сфери Global Digital Social Forum 2024: Empower community у п'ятницю в Києві.

«Я впевнена, що нова солідарна система запрацює з липня 2025 року, і одразу після закінчення війни розпочнеться робота і накопичувальної обов'язкової пенсійної системи», – сказала Жолнович.

Згідно з інфографікою міністерства, солідарна пенсія включатиме базову і страхову на основі балів і розміру внесків.

Нагадаємо, міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що Кабмін готує законопроєкти, які стосуються комплексної пенсійної реформи. Оксана Жолнович зазначає, що Кабмін уже підготував комплексний пакет рішень та розв'язав питання виплати пенсій для тих людей, що повертаються з окупації. Міністр соціальної політики зауважила, що також запланували системну комплексну реформу, яка складається із реформи солідарних пенсій і запровадження обов'язкової накопичувальної пенсії.

Раніше повідомлялося, що в березні 2025 року буде проведена наступна індексація пенсій.

До слова, найближчим часом в Україні може відбутися зміна системи розрахунку пенсій. У новій системі враховуватимуть як кількість відпрацьованих років, так і суму щомісячних внесків, внесених громадянином.