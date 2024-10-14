Візит спікера Палати громад Канади та важливе рішення МВФ. Головне за 14 жовтня

Фергус наголосив, що Канада продовжуватиме підтримувати Україну у боротьбі за свободу та незалежність

У своїй промові спікер палати громад Канади зазначив, що канадці розуміють жертви, які несе український народ, та висловив захоплення стійкістю українців

Зеленський повідомив про фактичне включення у війну Північної Кореї. Спікер Палати громад парламенту Канади у Раді звернувся до союзників із закликом. МВФ ухвалив рішення, яке допоможе Україні зекономити сотні мільйонів доларів. Депутати Європейського парламенту схвалили надання Україні €35 млрд. «Главком» склав добірку новин 14 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський повідомив про фактичне включення у війну Північної Кореї

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Ставці було детально обговорено фактично включення у війну Північної Кореї. Про це стало відомо із вечірнього звернення глави держави.

«Провів Ставку. Кілька питань. Серед головного була доповідь розвідок – Служби зовнішньої розвідки та ГУР щодо намірів росіян на осінь – зиму. Все доволі детально. Фактично включення у війну Північної Кореї», – заявив президент.

Також керівництво держави обговорило відносини Росії з деякими іншими країнами, які, за словами Зеленського, інвестують у затягування війни. Водночас аналізувалися відносини з партнерами та вірогідні кроки, які можуть «допомогти нам оборонятись і попри все досягати результату».

Спікер Палати громад Канади у Раді звернувся до союзників із закликом

У понеділок, 14 жовтня, до Києва прибула багатопартійна делегація канадського парламенту на чолі зі спікером палати громад Грегом Фергусом. Головна мета – висловити всебічну підтримку України в боротьбі з російською агресією.

У своїй промові спікер палати громад Канади зазначив, що канадці розуміють жертви, які несе український народ, та висловив захоплення стійкістю українців. Також Фергус закликав міжнародну спільноту активізувати підтримку України, підкресливши, що якщо країни не нададуть допомогу сьогодні, це може призвести до ще більших втрат у майбутньому.

«Для мене справжнє благословення відвідати вашу прекрасну країну, і це великий привілей стояти тут поруч з вами, обраними представниками мужньої демократії. Дякую за вашу гостинність, за ваше тепле вітання! І перед тим, як я скажу більше, я хочу сказати два слова, які ви навчили світ, «Слава Україні», – наголосив він.

Фергус підкреслив, що промовляючи ці слова, він усвідомлює, що ці слова означають для українців.

МВФ ухвалив рішення, яке допоможе Україні зекономити сотні мільйонів доларів

Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення з листопада зменшити свої комісії. Це дасть змогу Україні зменшить виплати за державним боргом. Про це повідомляє пресслужба МВФ.

Міжнародний валютний фонд вирішив з листопада зменшити свої Комісії (charges, surcharges та commitment fees), які впливають на вартість ресурсів для країн, які розвиваються, і які мають програми фінансування від фонду.

Очікується, що у 2026 фінансовому році кількість країн, з яких стягуватимуться додаткові збори, скоротиться з 20 до 13.

Депутати Європейського парламенту схвалили надання Україні €35 млрд

Комітет Європарламенту з торгівлі підтримав пакет фінансової допомоги Україні на 35 млрд євро. Це внесок ЄС в ініціативу G7 щодо підтримки України на 50 млрд доларів для задоволення нагальних потреб. Про це йдеться на сайті Європарламенту.

«У понеділок члени Європарламенту в Комітеті з торгівлі проголосували за підтримку позики Україні в розмірі до €35 млрд як внеску ЄС в ініціативу підтримки G7», – йдеться в повідомленні.

Комітет з питань торгівлі проголосував 31 голосом «за», 4 «проти» і жодного, хто утримався, за пропозицію Комісії підтримати Україну винятковим кредитом макрофінансової допомоги (МФД) у розмірі до €35 млрд.

Поліція відкрила провадження щодо бізнесмена з Дніпра, який назвав ТЦК «чортами»

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо конфлікту очільника компанії Steko Сергія Положая з працівниками ТЦК. Про це повідомила поліція Дніпропетровщини.

Правоохоронці зазначили, що інцидент стався 12 жовтня на площі Шевченка у місті Дніпро під час перевірки військово-облікових даних у 48-річного чоловіка.

«Чоловік поводив себе зухвало та, ігноруючи правила поведінки у суспільстві, висловлювався нецензурною лексикою у бік військового», – зауважили поліціянти.

Дізнавачі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Триває досудове розслідування.