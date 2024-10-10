Недоторканні долари. Вінницький суд відмовився арештовувати майно, вилучене у справі голови МСЕК

Правоохоронці знайшли вдома у посадовців майже $5,24 млн, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності

Офіс генпрокурора забрав резонансну справу у хмельницького ДБР і передав на Київ

Вінницький міський суд відмовив Офісу генпрокурора в арешті низки майна, що було вилучено у рамках кримінального провадження, де фігурують голова Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяна Крупа і її син – начальник обласного Пенсійного фонду Олександр Крупа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

З відповідними клопотаннями про арешти правоохоронне відомство звернулося до вінницького суду ще 4 жовтня – вдень обшуків у помешканні та на робочому місці сім’ї Крупи. Розгляд було перенесено на понеділок, 7 жовтня.

Як з’ясував суд, 5 жовтня заступник генпрокурора змінив підслідність: справу Крупи забрав у слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому і передав Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань. Таким чином, вінницький суд наголосив, що після зміни підслідності кримінального провадження, не може розглядати подані клопотання про арешти майна.

Феміда нагадала, що, за нормами Кримінального процесуального кодексу, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження має подаватися до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Себто відтепер будь-які клопотання у справі Крупи повинні розглядати столичні суди.

Ще цікава деталь. Дозволи на обшуки у справі сімейства Крупи видавалися на підставі ухвал Вінницького міського суду. Загалом, саме ж досудове розслідування триває з 1 липня 2024 року.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

ДБР знайшло $100 тис., низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами у робочому кабінеті керівниці МСЕК. Зокрема, у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, коментуючи ситуацію з викриттям Крупи, заявив, що його вражають масштаби цинізму.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Якщо підозрювана внесе відповідний розмір застави, на неї покладається ряд обов’язків: