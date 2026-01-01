Google зустрів 2026 рік святковим дудлом

Google привітав користувачів з Новим роком, назвавши 1 січня «універсальною кнопкою паузи»

Google відсвяткував настання 2026 року новим дудлом, що символізує нові починання. Ілюстрація підкреслює роль 1 січня як часу для роздумів і планування цілей на рік. Про це повідомляє «Главком».

Google опублікував новий дудл, який відображає дух нових початків і тихого оптимізму. Ілюстрація, яка з'являється на головній сторінці пошукової системи, – це чистий зошит з написом «2026», поруч з яким лежать ручка і чашка кави. Він символізує роздуми про життя, планування цілей на рік та є своєрідною «універсальною кнопкою паузи» й перезавантаження.

«З Новим роком! Сьогодні – універсальна кнопка паузи: можливість для роздумів і перезавантаження. Незалежно від того, чи ви плануєте великі цілі, чи просто насолоджуєтеся тишею, бажаємо вам щасливого і яскравого початку нового року. Ласкаво просимо у 2026 рік», – йдеться в описі дудла.

Натиснувши на дудл, ви перейдете на сторінку результатів пошуку, де міститься інформація про значення 1 січня та про те, як різні культури відзначають Новий рік.

Як відомо, до Нового року компанія Google випустила дудл. Логотип пошуковика виконано в золотистих тонах із блискітками. Замість літер «о» використали сріблясту цифру 2026, а композицію доповнює святкова цукерка-хлопавка, з якої розсипається золото-фіолетове конфеті.

Компанія Google вже давно має традицію відзначати важливі події дудлами – креативними варіаціями свого логотипа. Перший такий дудл з’явився у 1998 році, коли засновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін поїхали на фестиваль Burning Man. Тоді до логотипа додали зображення дерев’яної фігури – символу фестивалю. Експеримент виявився вдалим, і згодом Google почав створювати дудли й до інших свят та подій.

Нагадаємо, 2026 рік за східним календарем пройде під знаком Червоного вогняного коня. Кінь у китайському зодіаку символізує свободу, силу духу, рух уперед і прагнення до перемог. Вогняна стихія підсилює рішучість, енергію та бажання діяти. За східними уявленнями, цей рік сприятиме активним людям, новим починанням, сміливим ідеям та важливим життєвим рішенням.

