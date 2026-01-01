Головна Техно Телеком
Google зустрів 2026 рік святковим дудлом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Google зустрів 2026 рік святковим дудлом
Дудл символізує нові починання та час для роздумів
скриншот

Google привітав користувачів з Новим роком, назвавши 1 січня «універсальною кнопкою паузи»

Google відсвяткував настання 2026 року новим дудлом, що символізує нові починання. Ілюстрація підкреслює роль 1 січня як часу для роздумів і планування цілей на рік. Про це повідомляє «Главком».

Google опублікував новий дудл, який відображає дух нових початків і тихого оптимізму. Ілюстрація, яка з'являється на головній сторінці пошукової системи, – це чистий зошит з написом «2026», поруч з яким лежать ручка і чашка кави. Він символізує роздуми про життя, планування цілей на рік та є своєрідною «універсальною кнопкою паузи» й перезавантаження.

«З Новим роком! Сьогодні – універсальна кнопка паузи: можливість для роздумів і перезавантаження. Незалежно від того, чи ви плануєте великі цілі, чи просто насолоджуєтеся тишею, бажаємо вам щасливого і яскравого початку нового року. Ласкаво просимо у 2026 рік», – йдеться в описі дудла.

Натиснувши на дудл, ви перейдете на сторінку результатів пошуку, де міститься інформація про значення 1 січня та про те, як різні культури відзначають Новий рік.

Як відомо, до Нового року компанія Google випустила дудл. Логотип пошуковика виконано в золотистих тонах із блискітками. Замість літер «о» використали сріблясту цифру 2026, а композицію доповнює святкова цукерка-хлопавка, з якої розсипається золото-фіолетове конфеті.

Компанія Google вже давно має традицію відзначати важливі події дудлами – креативними варіаціями свого логотипа. Перший такий дудл з’явився у 1998 році, коли засновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін поїхали на фестиваль Burning Man. Тоді до логотипа додали зображення дерев’яної фігури – символу фестивалю. Експеримент виявився вдалим, і згодом Google почав створювати дудли й до інших свят та подій.

Нагадаємо, 2026 рік за східним календарем пройде під знаком Червоного вогняного коня. Кінь у китайському зодіаку символізує свободу, силу духу, рух уперед і прагнення до перемог. Вогняна стихія підсилює рішучість, енергію та бажання діяти. За східними уявленнями, цей рік сприятиме активним людям, новим починанням, сміливим ідеям та важливим життєвим рішенням.

«Главком» зібрав у добірку різноманітні святкові привітання та листівки з Новим роком, які допоможуть красиво й щиро привітати рідних і дорогих серцю людей.

Google зустрів 2026 рік святковим дудлом
Google зустрів 2026 рік святковим дудлом
«Дія» 2026: що нового очікувати українцям
«Дія» 2026: що нового очікувати українцям
Отримання картки платника податків стане простішим
Отримання картки платника податків стане простішим
Google присвятив дудл Новому року
Google присвятив дудл Новому року
Польща просить Єврокомісію покарати TikTok через відео, згенеровані штучним інтелектом
Польща просить Єврокомісію покарати TikTok через відео, згенеровані штучним інтелектом
Міноборони тестує постановку на військовий облік через «Резерв+»
Міноборони тестує постановку на військовий облік через «Резерв+»

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
