Скільки пасажирів зустрінуть новорічну ніч у потягах? Дані «Укрзалізниці»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Скільки пасажирів зустрінуть новорічну ніч у потягах? Дані «Укрзалізниці»
фото: Укрзалізниця/Facebook

Уночі курсуватиме понад 120 поїздів на всіх напрямках

У ніч проти 1 січня 2026 року у потягах зустрінуть 12 тис. пасажирів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«20 тисяч людей зустрінуть Новий рік з «Укрзалізницею». Серед них – майже 12 тисяч пасажирів. Хтось цієї ночі прямуватиме додому, хтось – до близьких, а для когось поїзд стане дорогою у новий етап життя. У кожного «новорічного» пасажира своя історія, але цієї ночі всі ми їдемо разом», – йдеться у дописі.

У ці години мережею «Укрзалізниці» курсуватиме понад 120 поїздів на всіх напрямках.

Нагадаємо, 2026 рік за східним календарем пройде під знаком Червоного вогняного коня. Кінь у китайському зодіаку символізує свободу, силу духу, рух уперед і прагнення до перемог. Вогняна стихія підсилює рішучість, енергію та бажання діяти. За східними уявленнями, цей рік сприятиме активним людям, новим починанням, сміливим ідеям та важливим життєвим рішенням.

«Главком» зібрав у добірку різноманітні святкові привітання та листівки з Новим роком, які допоможуть красиво й щиро привітати рідних і дорогих серцю людей. Також «Главком» зібрав підбірку порад, в яких кольорах не варто зустрічати Новий рік та на що краще звернути увагу.

До слова, президент Володимир Зеленський напередодні Нового року привітав українців з цим святом.

Теги: Укрзалізниця новорічні свята

