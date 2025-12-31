Скільки пасажирів зустрінуть новорічну ніч у потягах? Дані «Укрзалізниці»

Уночі курсуватиме понад 120 поїздів на всіх напрямках

У ніч проти 1 січня 2026 року у потягах зустрінуть 12 тис. пасажирів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«20 тисяч людей зустрінуть Новий рік з «Укрзалізницею». Серед них – майже 12 тисяч пасажирів. Хтось цієї ночі прямуватиме додому, хтось – до близьких, а для когось поїзд стане дорогою у новий етап життя. У кожного «новорічного» пасажира своя історія, але цієї ночі всі ми їдемо разом», – йдеться у дописі.

У ці години мережею «Укрзалізниці» курсуватиме понад 120 поїздів на всіх напрямках.

Нагадаємо, 2026 рік за східним календарем пройде під знаком Червоного вогняного коня. Кінь у китайському зодіаку символізує свободу, силу духу, рух уперед і прагнення до перемог. Вогняна стихія підсилює рішучість, енергію та бажання діяти. За східними уявленнями, цей рік сприятиме активним людям, новим починанням, сміливим ідеям та важливим життєвим рішенням.

До слова, президент Володимир Зеленський напередодні Нового року привітав українців з цим святом.