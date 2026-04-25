Колишня жителька Прип’яті уперше за 40 років повернулася до покинутого дому

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Колишня жителька Прип’яті уперше за 40 років повернулася до покинутого дому
Найболючіша частина сповіді пані Клавдії – про те, як статус «чорнобильця» став клеймом
фото: скріншот із відео

«Я поїхала в джинсах і футболці, із сумочкою. Помахала рукою: «Будиночок, бувай, скоро побачимося»

«Лесі Українки, 6, квартира 32». Цю адресу Клавдія Омельченко пам’ятає навіть через 40 років. Колишня мешканка Прип’яті вперше з моменту аварії відвідала свою квартиру. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Радіо Свобода». Її історія – про радіацію, поламані долі, страх перед «прокаженими» та дивну любов до зони, яка дає сили жити.

Клавдія згадує 27 квітня 1986 року як день, що розрізав життя навпіл. Під будинками стояли колони з жовтих автобусів. Людям казали брати лише паспорт і речі на кілька днів.

«Я поїхала в джинсах і футболці, із сумочкою. Помахала рукою: «Будиночок, бувай, скоро побачимося». Виявилося – поїхали назавжди», – згадує жінка.

Найболючіша частина сповіді пані Клавдії – про те, як статус «чорнобильця» став клеймом. Вона згадує подруг, які помирали вагітними, та дітей, що народжувалися з вадами. Її власна особиста драма розігралася, коли вона дізналася про вагітність.

«Він сказав: «Я не хочу, щоб ти народила мені мутанта. Не хочу, щоб мої діти були уродами». Я зробила аборт. Боялася позору, боялася, що скажуть «нагуляла», а тут ще й Чорнобиль... Ми тоді були як прокажені», — крізь сльози ділиться жінка. Вона так і не вийшла заміж і залишилася бездітною.

Попри трагедію, Клавдія не змогла жити далеко від рідних місць. Вона повернулася в зону відчуження і вже 33 роки працює кухонною робітницею на ЧАЕС. Каже, що саме тут, у Чорнобилі, вона бере сили, а вдома, на «великій землі», на неї нападає депресія.

Коли 24 лютого 2022 року почалося повномасштабне вторгнення і Чорнобиль опинився в окупації, пані Клавдія знову відмовилася тікати, бо згадала 1986-й. Пам'ять про поневіряння по вокзалах після аварії зупинила її від виїзду.

Під час окупації вона переховувала в покинутих хатах військову форму чоловіка, щоб росіяни не розстріляли їх під час обшуків.

Сьогодні Клавдія Омельченко каже, що Прип’ять для неї – це «інший вимір». Дивлячись на залишки вітражів у рідному місті, вона згадує молодість, женихів, які лазили до неї на восьмий поверх балконами, і сонце на березі Прип’яті.

Попри купу діагнозів та перенесені операції, вона продовжує працювати.

«На відпочинок страшно, бо здається, що станеш нікому не потрібною. Хочеться бути серед людей», – підсумовує жінка.

Раніше колишній посол України в США, діяч екологічного руху, доктор медичних наук, перший міністр екології незалежної України Юрій Щербак розкрив маловідомі деталі катастрофи на Чорнобильській атомній станції, яка сталася 1986 року. У передмові до перевидання своєї документальної повісті про Чорнобиль він навів свідчення членів тодішньої урядової комісії, які розслідували причини аварії на четвертому енергоблоці. 

Також у заповідній діброві Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника під час наукових досліджень виявлено лісову лілію – червонокнижний вид, оповитий давніми міфами та легендами.

