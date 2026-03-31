Головна Країна Політика
search button user button menu button

Нардеп Корявченков (Юзік) показав точну вартість нової іспанської квартири

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
З початку вторгнення Тетяна Корявченкова (на фото) з трьома дітьми живуть в Іспанії
скріншот із відео УП

Власником нерухомості є дружина політика Тетяна, яка раніше була його помічницею

Заступник голови депутатської фракції Слуга народу і мажоритарник із Кривого Рогу Юрій Корявченков (сценічний псевдонім Юзік) в останній день деклараційної кампанії оприлюднив свої статки і доходи за 2025 рік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на реєстр декларацій.

Окрім раніше задекларованих трьох квартир (одна із них у спільній частковій власності дружини), двох земельних ділянок загальною площею 0,16 га, паркомісцем на 17 «квадратів», у сім’ї нардепа з’явилася нова квартира в Іспанії. Її площа складає 90,9 кв. м Записана нерухомість на дружину Тетяну Корявченкову.

Із декларації випливає, що дружина нардепа стала власницею іноземної нерухомості на початку січня 2025 року. Ціна квартири – 6,53 млн грн.
Крім того, у декларації нардепа зазначено, що Тетяна Корявченкова підписала з попередніми власниками (їх двоє) іспанської квартири «зобов’язання за договором купівлі-продажу з відстроченою оплатою та скасувальною умовою».

У цілому, сукупний дохід сім’ї Корявченкових за минулий рік, згідно з декларацією, склав 4,55 млн грн (у 2024 році – 6,1 млн грн).

Із заощаджень нардеп Юрій Корявченков задекларував $30 тис. готівкою і 2,6 тис. грн на банківських рахунках. Його дружина Тетяна відобразила 45 тис. євро готівкою і $19,8 тис., 314,2 тис. грн, 4,6 тис. євро – у банках.

Додамо, що перед оприлюдненням декларації за 2025 рік Юрієм Корявченковим, його дружина у соцмережах написала, що купила квартиру в Іспанії в кредит, який буде виплачувати ще два роки. За словами Тетяни Корявченкової, вартість житла склала 150 тис. євро.

Також зауважимо, що з початку вторгнення дружина Корявченкова і його троє дітей живуть в Іспанії. На початку депутатської каденції Верховної Ради IX скликання Тетяна Корявченкова рахувалася помічницею свого чоловіка-нардепа на громадських засадах.

Як повідомляв «Главком», у 2025 році колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак отримав 1,27 млн грн сукупного доходу з них 213,7 тис. грн склала компенсація за невикористану відпустку.

Читайте також:

Теги: нерухомість війна Іспанія декларація партія Слуга народу Юрій Корявченков

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua