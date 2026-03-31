Нардеп Корявченков (Юзік) показав точну вартість нової іспанської квартири

З початку вторгнення Тетяна Корявченкова (на фото) з трьома дітьми живуть в Іспанії

Власником нерухомості є дружина політика Тетяна, яка раніше була його помічницею

Заступник голови депутатської фракції Слуга народу і мажоритарник із Кривого Рогу Юрій Корявченков (сценічний псевдонім Юзік) в останній день деклараційної кампанії оприлюднив свої статки і доходи за 2025 рік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на реєстр декларацій.

Окрім раніше задекларованих трьох квартир (одна із них у спільній частковій власності дружини), двох земельних ділянок загальною площею 0,16 га, паркомісцем на 17 «квадратів», у сім’ї нардепа з’явилася нова квартира в Іспанії. Її площа складає 90,9 кв. м Записана нерухомість на дружину Тетяну Корявченкову.

Із декларації випливає, що дружина нардепа стала власницею іноземної нерухомості на початку січня 2025 року. Ціна квартири – 6,53 млн грн.

Крім того, у декларації нардепа зазначено, що Тетяна Корявченкова підписала з попередніми власниками (їх двоє) іспанської квартири «зобов’язання за договором купівлі-продажу з відстроченою оплатою та скасувальною умовою».

У цілому, сукупний дохід сім’ї Корявченкових за минулий рік, згідно з декларацією, склав 4,55 млн грн (у 2024 році – 6,1 млн грн).

Із заощаджень нардеп Юрій Корявченков задекларував $30 тис. готівкою і 2,6 тис. грн на банківських рахунках. Його дружина Тетяна відобразила 45 тис. євро готівкою і $19,8 тис., 314,2 тис. грн, 4,6 тис. євро – у банках.

Додамо, що перед оприлюдненням декларації за 2025 рік Юрієм Корявченковим, його дружина у соцмережах написала, що купила квартиру в Іспанії в кредит, який буде виплачувати ще два роки. За словами Тетяни Корявченкової, вартість житла склала 150 тис. євро.

Також зауважимо, що з початку вторгнення дружина Корявченкова і його троє дітей живуть в Іспанії. На початку депутатської каденції Верховної Ради IX скликання Тетяна Корявченкова рахувалася помічницею свого чоловіка-нардепа на громадських засадах.

