В арештованому будинку Захарченка зафіксовано проживання сторонніх осіб: деталі від АРМА

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) зафіксувало факт незаконного використання арештованого майна – житлового будинку у центрі Києва, відомого як будинок Захарченка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Нацагентства.

Йдеться про один з об’єктів Віталія Захарченка – ексміністра МВС часів Януковича, якого звинувачують у державній зраді. Наразі він переховується в Росії.

Повідомляється, що 1 квітня 2026 року під час огляду активу, переданого в управління АРМА за рішенням суду, встановлено: у будинку перебувають сторонні особи, які використовують його на підставі так званого договору суборенди. Вказаний «договір» не має жодної юридичної сили, оскільки майно перебуває під арештом та передане в управління Агентству із забороною використання третіми особами.

Таким чином, йдеться про свідоме порушення судового рішення та незаконне користування арештованим активом. «Виявлені факти мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 388 Кримінального кодексу України – незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт», – йдеться у повідомленні.

АРМА вже поінформувала правоохоронні органи та ініціювала внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань для негайного реагування.

Агентство підкреслює: будь-які спроби використання арештованих активів всупереч закону будуть жорстко припинятися, а причетні особи – притягнуті до відповідальності.

Повідомляється, що після припинення протиправних дій АРМА забезпечить належне та законне управління цим активом в інтересах держави.

«Главком» у січні писав, що колишній міністр юстиції Герман Галущенко, пояснюючи своє проживання в арештованому будинку, який фактично належить ексміністру-втікачу часів Януковича Віталію Захарченку, применшив вартість його оренди. За словами парламентарки, під час засідання парламентської слідчої комісії ексурядовець стверджував, що з червня по жовтень 2025 року орендував будинок площею 650 кв. м по вулиці Добровольчих батальйонів, 40 у Києві за близько $3 тис. (або майже 126 тис. грн) на місяць.

Як повідомляв «Главком», будинок Захарченка засвітився на плівках НАБУ, пов’язаних з масштабною корупцією в енергетиці. Тут певний час таємно жив ексміністр енергетики та юстиції Герман Галущенко. Там же слідство помітило вже колишню міністерку енергетики Світлану Гринчук.

25 листопада на засіданні комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради т.в.о голови АРМА Ярослава Максименко зазначила, що будинок Захарченка можуть передати на потреби Міністерства оборони.

Нагадаємо, маєтком на 647 «квадратів» на вулиці Добровольчих батальйонів у Києві володіє нідерландський «Фонд глобальна інвестиція» (Stichting Global Investment), за яким, за даними правоохоронців, стоїть колишній міністр внутрішніх справ часів Януковича Віталій Захарченко. Будинок огороджено чотириметровим парканом з натурального каменю та металевими елементами. На початок червня 2025 року вартість цього активу, за даними незалежного оцінщика, складала 48,48 млн грн.

За відомостями досудового розслідування, будинок на вулиці Добровольчих батальйонів дістався Віталію Захарченку у період, коли він керував МВС. Спочатку цей будинок купила нідерландська фірма Stichting Administratiekantoor LVV (пов’язана з оточенням Захарченка) і в червні 2013 року продала іншій іноземній компанії Stichting Global Investment, яку теж контролював ексочільник МВС. Загалом, зазначена компанія сформувала своєрідний банк привабливої нерухомості у Києві та області.

Після зміни влади у лютому 2014-го Захарченко вимушено покинув Україну, отаборившись у Росії з іншими представниками команди експрезидента Віктора Януковича. Згодом активи Stichting Global Investment були заморожені через накладання санкцій ЄС на самого Захарченка. У 2016 році Печерський райсуд Києва арештував активи Stichting Global Investment в Україні. Пізніше арештоване майно компанії було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за фактами злочинної діяльності ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.