Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Суд залишив під арештом будинок коханки Януковича: подробиці

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Суд залишив під арештом будинок коханки Януковича: подробиці
Суд не дозволив вивести з-під арешту будинок біля Межигір’я
фото: sudreporter.org

Нова власниця намагалася довести законність купівлі, але суд назвав клопотання передчасним

Печерський районний суд Києва відмовив у скасуванні арешту будинку та земельних ділянок у Нових Петрівцях, які пов’язують із оточенням експрезидента Віктора Януковича. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду.

Йдеться про житловий будинок площею 417 кв. м і дві земельні ділянки у масиві «Лазарів сад» поблизу колишньої резиденції Межигір’я.

Суд залишив під арештом будинок коханки Януковича: подробиці фото 1
фото: sudreporter.org

Вдвокат нової власниці майна звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту, однак отримав відмову. Захист наполягав, що майно було придбане законно у 2021 році і на момент укладення угоди не перебувало під обтяженням. За даними реєстру, власницею стала Кобилинська Тетяна Володимирівна.

Адвокат також зазначав, що будинок був придбаний у незавершеному стані, після чого подружжя власниці здійснило ремонт за власні кошти та нині проживає там із двома неповнолітніми дітьми.

Щодо джерел фінансування, у суді пояснили, що частину коштів – 735 тис. грн, родина мала як заощадження, а решту суми чоловік позичив. За його словами, борг було погашено після продажу іншого майна у 2022 році.

Водночас слідчі Державного бюро розслідувань вважають угоди купівлі-продажу фіктивними. На їхню думку, вони могли бути укладені з метою приховати майно, пов’язане з Віктором Януковичем.

У судових матеріалах також зазначається, що нова власниця раніше могла бути пов’язана з компанією «Танталіт», яка володіла резиденцією Межигір’я. Її офіційні доходи за 2001-2024 роки становили 926 тис. грн, що, за оцінкою слідства, не дозволяло придбати таку нерухомість.

Суд відмовив у задоволенні клопотання, зазначивши, що заявник не довів відсутності потреби в подальшому арешті або його необґрунтованість. Також суддя вказав, що досудове розслідування у справі про державну зраду Януковича ще триває, а захист лише ознайомлюється з матеріалами справи.

Окремо зазначено, що доказів негативних наслідків від арешту майна сторона захисту не надала. Наразі відомо, що скаргу на арешт подано до Київського апеляційного суду.

Будинок у Нових Петрівцях раніше належав Любові Полєжай, яку пов’язують із Віктором Януковичем як цивільну дружину. У 2021 році Вищий антикорупційний суд скасував попередній арешт цього майна, визнавши його необґрунтованим. Після цього нерухомість була продана за 6,7 млн грн. Водночас слідство підозрює, що угода могла бути фіктивною.

У 2024-2025 роках арешт на майно наклали повторно в межах кримінального провадження щодо Януковича з метою забезпечення можливих цивільних позовів потерпілих.

Нагадаємо, що подружжя з Чернігівської області подало позов проти президента-втікача Віктор Янукович, російської компанії «Газпром» та Російської Федерації, вимагаючи компенсації за знищене господарство під час повномасштабного вторгнення.

Теги: коханка будинок Віктор Янукович суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Під санкціями РНБО понад тисяча українців – дослідження
Під санкціями РНБО понад тисяча українців – дослідження
Суд залишив під арештом будинок коханки Януковича: подробиці
Суд залишив під арештом будинок коханки Януковича: подробиці
ЗСУ уразили С-400 у Криму і завод на окупованій Луганщині: деталі
ЗСУ уразили С-400 у Криму і завод на окупованій Луганщині: деталі
Нові штрафи для водіїв: що змінилося у 2026 році та скільки доведеться платити
Нові штрафи для водіїв: що змінилося у 2026 році та скільки доведеться платити
ДБР затримало полковника Нацгвардії: деталі
ДБР затримало полковника Нацгвардії: деталі
Скільки релігійних організацій, афільованих із РПЦ, ліквідовано в Україні: відповідь Держетнополітики шокує
Скільки релігійних організацій, афільованих із РПЦ, ліквідовано в Україні: відповідь Держетнополітики шокує

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua