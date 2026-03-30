Суд залишив під арештом будинок коханки Януковича: подробиці

Нова власниця намагалася довести законність купівлі, але суд назвав клопотання передчасним

Печерський районний суд Києва відмовив у скасуванні арешту будинку та земельних ділянок у Нових Петрівцях, які пов’язують із оточенням експрезидента Віктора Януковича. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду.

Йдеться про житловий будинок площею 417 кв. м і дві земельні ділянки у масиві «Лазарів сад» поблизу колишньої резиденції Межигір’я.

Вдвокат нової власниці майна звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту, однак отримав відмову. Захист наполягав, що майно було придбане законно у 2021 році і на момент укладення угоди не перебувало під обтяженням. За даними реєстру, власницею стала Кобилинська Тетяна Володимирівна.

Адвокат також зазначав, що будинок був придбаний у незавершеному стані, після чого подружжя власниці здійснило ремонт за власні кошти та нині проживає там із двома неповнолітніми дітьми.

Щодо джерел фінансування, у суді пояснили, що частину коштів – 735 тис. грн, родина мала як заощадження, а решту суми чоловік позичив. За його словами, борг було погашено після продажу іншого майна у 2022 році.

Водночас слідчі Державного бюро розслідувань вважають угоди купівлі-продажу фіктивними. На їхню думку, вони могли бути укладені з метою приховати майно, пов’язане з Віктором Януковичем.

У судових матеріалах також зазначається, що нова власниця раніше могла бути пов’язана з компанією «Танталіт», яка володіла резиденцією Межигір’я. Її офіційні доходи за 2001-2024 роки становили 926 тис. грн, що, за оцінкою слідства, не дозволяло придбати таку нерухомість.

Суд відмовив у задоволенні клопотання, зазначивши, що заявник не довів відсутності потреби в подальшому арешті або його необґрунтованість. Також суддя вказав, що досудове розслідування у справі про державну зраду Януковича ще триває, а захист лише ознайомлюється з матеріалами справи.

Окремо зазначено, що доказів негативних наслідків від арешту майна сторона захисту не надала. Наразі відомо, що скаргу на арешт подано до Київського апеляційного суду.

Будинок у Нових Петрівцях раніше належав Любові Полєжай, яку пов’язують із Віктором Януковичем як цивільну дружину. У 2021 році Вищий антикорупційний суд скасував попередній арешт цього майна, визнавши його необґрунтованим. Після цього нерухомість була продана за 6,7 млн грн. Водночас слідство підозрює, що угода могла бути фіктивною.

У 2024-2025 роках арешт на майно наклали повторно в межах кримінального провадження щодо Януковича з метою забезпечення можливих цивільних позовів потерпілих.

