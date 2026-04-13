Афера з квартирами на 25 млн грн: перед судом постане організована група на чолі з адвокатом

Ірина Міллер
Ірина Міллер
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Обвинувачені підробили довіреності від імені власників квартир та залучили осіб, які видавали себе за них у нотаріуса, таким чином отримавши право розпоряджатися майном

У Києві перед судом постане організована група на чолі з адвокатом, яку обвинувачують у шахрайському заволодінні двома квартирами вартістю понад 25 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на столичну прокуратуру.

Прокурорами Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно адвоката та його спільників, які за допомогою підроблених документів намагалися заволодіти елітною нерухомістю у столиці.

Одна з квартир розташована у ЖК Pechersky на Болсуновській
фото: Київська міська прокуратура

Слідство встановило, що адвокат, представляючи інтереси подружжя – власників квартир у Києві, отримав копії їхніх документів та намагався заволодіти їх квартирами на Осокорках та Печерську.

Інша квартира розташована на Трускавецькій
фото: Київська міська прокуратура

Як пояснили у прокуратурі, йдеться про дві квартири загальною площею понад 320 кв.м у житлових комплексах бізнес-класу по вул. Трускавецькій та Болсуновській, їх орієнтовна вартість становить понад 25,6 млн грн.

Повідомляється, що обвинувачені підробили довіреності від імені власників квартир та залучили осіб, які видавали себе за них у нотаріуса, таким чином отримавши право розпоряджатися майном. Надалі квартири передали до статутного капіталу підконтрольної фіктивної компанії з подальшим переоформленням права власності

В рамках розслідування на нерухомість було накладено арешт, квартири вже повернуті власникам.

Дії обвинувачених кваліфіковано як шахрайство, підроблення документів, легалізація майна та створення фіктивних підприємств.

Нагадаємо, на Київщині викрито схему заволодіння та продажу відумерлої спадщини за участі ексголови районного суду та адвокатів. Слідство встановило, що у 2020 році після смерті жінки, яка не мала спадкоємців, її квартира в Києві мала перейти територіальній громаді. Натомість суддя та його спільники розробили план шахрайського заволодіння майном.

