Ціни на гречку рекордно впали: скільки коштує в магазинах

Ціна за кілограм гречки знизилася приблизно вдічі

У червні та липні у магазинах відчутно подешевшала гречка. Нині цю популярну крупу можна купити в середньому за 50,82 грн/кг. Про це свідчать дані Мінфіну за 25 липня.

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Так, найдешевшою гречка вийде в магазині Auchan. Тут її вартість становить 41,9 грн/кг. Приблизно на такому ж рівні тримаються ціни в таких супермаркетах як Metro та Novus. А от найдорожче ця крупа обійдеться у магазині Varus – 73,5 грн/кг.

скриншот із сайту minfin.com.ua

За даними Мінфіну, у червні середня вартість гречки становила 51,64 грн/кг.

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скриншот із сайту minfin.com.ua

Зазначимо, що ще взимку ціни на цю крупу сягали мало не 100 грн/кг.

Нагадаємо, що ціни на тепличні огірки знизилися на третину через настання масового плодоношення.

Як повідомлялося, через збиткову ціну фермери не хочуть збирати малину. Наразі українські садівники озвучують ціни на ягоду в діапазоні 35-60 грн/кг, що в середньому на 27% дешевше, ніж наприкінці попереднього тижня.

Натомість закупівельна вартість яблук нового врожаю б'є рекорди. Зараз вартість 23-26 грн/кг, що в середньому в 2,3 рази дорожче, ніж на початку сезону минулого року.