Ціни на популярний овоч обвалилися на 32%

Огірки у Львові коштують від 8 до 11 грн/кг

На найбільшому гуртовому ринку заходу України – «Шуварі» огірки подешевшали на 32%

Ціни на тепличні огірки знизилися на третину через настання масового плодоношення. Про це свідчать дані моніторингу AgroTimes.

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Так, на найбільшому гуртовому ринку заходу України – «Шуварі», що у Львові, огірки подешевшали на 32% і коштують від 8 до 11 грн/кг.

Крім того, на 7% подешевшала капуста й коштує 6-8 грн/кг. На 5% знизилася й ціна червоних томатів – вони тепер коштують від 30 до 65 грн/кг.

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Зокрема, ціна на моркву також знизилася упродовж тижня з 45 до 26 грн/кг. Буряк різко подешевшав з 18 до 8-10 грн/кг. Перець Білозірка з 60 грн/кг подешевшав до 35-45 грн/кг.

Тимчасово, на 11%, подорожчала цибуля і коштує 25-27 грн/кг.

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