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Ціни на популярний овоч обвалилися на 32%

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ціни на популярний овоч обвалилися на 32%
Огірки у Львові коштують від 8 до 11 грн/кг
фото з відкритих джерел

На найбільшому гуртовому ринку заходу України – «Шуварі» огірки подешевшали на 32%

Ціни на тепличні огірки знизилися на третину через настання масового плодоношення. Про це свідчать дані моніторингу AgroTimes.

Так, на найбільшому гуртовому ринку заходу України – «Шуварі», що у Львові, огірки подешевшали на 32% і коштують від 8 до 11 грн/кг.

Крім того, на 7% подешевшала капуста й коштує 6-8 грн/кг.  На 5% знизилася й ціна червоних томатів – вони тепер коштують від 30 до 65 грн/кг.

Зокрема, ціна на моркву також знизилася упродовж тижня з 45 до 26 грн/кг. Буряк різко подешевшав з 18 до 8-10 грн/кг. Перець Білозірка з 60 грн/кг подешевшав до 35-45 грн/кг. 

Тимчасово, на 11%, подорожчала цибуля і коштує 25-27 грн/кг.

Нагадаємо, українцям повернуть гроші за газ, якщо перед цим у побутових споживачів відбулася зміна постачальника послуг, але оплату було здійснено ще до цього.

До слова, роботодавців можуть зобов’язати платити пеню працівнику у разі затримки виплати зарплати на більш ніж 15 днів.

Теги: овочі ціни ринок

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