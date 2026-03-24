Ціни на нафту знову ростуть після різкої відмови Ірану від діалогу з Вашингтоном

Іран спровокував стрибок цін на нафту своїм категоричним «ні» Білому дому

Світові ціни на нафту продемонстрували різкий стрибок після офіційної заяви Тегерана, яка заперечила будь-які контакти з Вашингтоном. Ринок, який напередодні почав закладати в ціну деескалацію в Перській затоці, миттєво відреагував зростанням котирувань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Станом на ранок 24 березня ціни на еталонні марки нафти Brent та WTI пішли вгору, відігравши значну частину вчорашнього падіння. Приводом для цього став демарш Міністерства закордонних справ Ірану, яке назвало заяви Білого дому про «продуктивні переговори» психологічною операцією та маніпуляцією.

«Ф'ючерси на Brent зросли на $4, або на 4%, до $103,94 за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на $3,49, або на 4%, до $91,62», – йдеться в повідомленні.

Напередодні ринок нафти пережив обвал (майже на 11%) після того, як Дональд Трамп заявив про готовність Ірану до діалогу та своє рішення відкласти військові удари по енергетичних об'єктах країни на п'ять днів. Інвестори сподівалися на відкриття Ормузької протоки, яка залишається заблокованою іранськими силами.

«Відклавши на п'ять днів план ударів по іранських електростанціях, США фактично прибрали значну частину "військової премії» з ціни на нафту. Сьогоднішній помірний відскок – це лише спроба ринку знайти опору в нестабільній ситуації», – сказав головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

«Главком» писав, що адміністрація США розраховує завершити війну на Близькому Сході до 9 квітня. Подальші політичні кроки Вашингтона пов’язані із термінами завершення бойових дій. Зокрема, можливий візит президента США Дональда Трампа до Ізраїлю планують на 22 квітня – День Незалежності країни. Умовою цього візиту називають завершення війни до зазначеної дати. Крім того, під час перебування в Ізраїлі Трамп може отримати Премію Ізраїлю – одну з найпрестижніших державних нагород.

До слова, офіційний Тегеран заперечує проведення будь-яких прямих перемовин зі Сполученими Штатами Америки. У Міністерстві закордонних справ Ірану назвали інформацію про «продуктивний діалог» такою, що не відповідає дійсності.

Міністерство закордонних справ повідомило, що заяви президента Сполучених штатів Америки є частиною його спроб знизити ціни на енергоносії та виграти час для реалізації власних військових планів.