Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Війна на Близькому Сході обвалила постачання нафти: деталі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Війна на Близькому Сході обвалила постачання нафти: деталі
Через війну на Близькому Сході зупинився потік нафти
фото: iea.org

Рух танкерів через Ормузьку протоку майже зупинився, ціни різко зросли

Світовий ринок нафти переживає серйозні потрясіння через війну на Близькому Сході. Через атаки на енергетичну інфраструктуру та зупинку руху танкерів видобуток у регіоні скоротився на мільйони барелів на добу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

У звіті МЕА зазначається, що конфлікт призвів до майже повної зупинки судноплавства через Ормузьку протоку – один із ключових маршрутів світового експорту нафти.

Потік нафти через цей водний шлях скоротився з приблизно 20 мільйонів барелів на добу до історично низького рівня. Через неможливість транспортувати сировину та переповнення сховищ країни Перської затоки були змушені значно знизити обсяги видобутку.

За оцінками агентства, скорочення становить щонайменше 10 мільйонів барелів на добу. Найбільші труднощі спостерігаються у країнах, що є ключовими виробниками нафти в регіоні: Саудівській Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратах, Кувейті, Іраку та Катарі.

Крім того, через постійні атаки та проблеми з логістикою в регіоні призупинили роботу нафтопереробні потужності обсягом понад 3 мільйони барелів на добу.

Агентство також переглянуло прогноз зростання світового попиту на нафту у 2026 році, знизивши його на 210 мільйонів барелів на день.

Аналітики пояснюють це кількома факторами, серед яких:

• масове скасування авіарейсів у регіоні Близького Сходу;
• перебої з постачанням зрідженого природного газу;
• уповільнення світової економіки через високі ціни на енергоносії.

Нагадаємо, що Сполучені Штати випустять 172 млн барелів нафти зі свого стратегічного нафтового резерву, щоб стримати різке зростання цін на енергоносії на тлі війни на Близькому Сході. Президент США Дональд Трамп дозволив почати використання резервів вже з наступного тижня. Постачання цього обсягу на ринок триватиме приблизно 120 днів відповідно до запланованих темпів відвантаження.

Читайте також:

Теги: нафта Іран ціни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Звіти американської розвідки показують, що наразі невідомо, чи призведе війна на Близькому Сході до падіння режиму в Ірані
Коли іранський режим буде повалено? Розвідка США проаналізувала ситуацію в Тегерані
Сьогодні, 08:06
Каллас заявила, що Євросоюз продовжуватиме притягувати Іран до відповідальності
Європа запровадила санкції проти іранської верхівки
Вчора, 15:08
Трамп заявив, що Росія не допомагає Ірану
Трамп заявив, що Росія не допомагає Ірану
8 березня, 00:28
Американські сили завдають ударів по військових цілях Ірану
США заявили про суттєві втрати військово-морських сил Ірану
4 березня, 06:21
Тегеран під час атаки США та Ізраїлю, 1 березня 2026 року
Іран. Спроба короткого аналізу
1 березня, 16:22
Трамп та його команда слідкують за ударами по Ірану
Лідер Ірану – мертвий. Трамп підтвердив смерть Хаменеї
28 лютого, 23:47
Дерсекретар США Марко Рубіо зосередить візит до Ізраїлю на питанні Ірану
Держдеп анонсував візит Рубіо до Ізраїлю: відома дата
27 лютого, 19:10
Момент удару по НПЗ у ніч на 17 лютого
На Кубані після атаки дронів понад добу палає НПЗ
18 лютого, 23:57
Французька влада після штрафу зняла арешт із танкера РФ
Франція відпустила танкер тіньового флоту РФ
17 лютого, 15:47

Економіка

Війна на Близькому Сході обвалила постачання нафти: деталі
Війна на Близькому Сході обвалила постачання нафти: деталі
Естонія викрила схему постачання люксових авто до РФ
Естонія викрила схему постачання люксових авто до РФ
Команда Трампа почала збирати компромат на імпорт з Євросоюзу та Китаю
Команда Трампа почала збирати компромат на імпорт з Євросоюзу та Китаю
Російський ринок оптоволокна опинився на межі вимирання – розвідка
Російський ринок оптоволокна опинився на межі вимирання – розвідка
США використають стратегічний резерв нафти для стримування цін
США використають стратегічний резерв нафти для стримування цін
Майже $2 млрд на день. Пентагон оцінив витрати США на операцію проти Ірану
Майже $2 млрд на день. Пентагон оцінив витрати США на операцію проти Ірану

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Сьогодні, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua