Війна на Близькому Сході обвалила постачання нафти: деталі

Рух танкерів через Ормузьку протоку майже зупинився, ціни різко зросли

Світовий ринок нафти переживає серйозні потрясіння через війну на Близькому Сході. Через атаки на енергетичну інфраструктуру та зупинку руху танкерів видобуток у регіоні скоротився на мільйони барелів на добу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

У звіті МЕА зазначається, що конфлікт призвів до майже повної зупинки судноплавства через Ормузьку протоку – один із ключових маршрутів світового експорту нафти.

Потік нафти через цей водний шлях скоротився з приблизно 20 мільйонів барелів на добу до історично низького рівня. Через неможливість транспортувати сировину та переповнення сховищ країни Перської затоки були змушені значно знизити обсяги видобутку.

За оцінками агентства, скорочення становить щонайменше 10 мільйонів барелів на добу. Найбільші труднощі спостерігаються у країнах, що є ключовими виробниками нафти в регіоні: Саудівській Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратах, Кувейті, Іраку та Катарі.

Крім того, через постійні атаки та проблеми з логістикою в регіоні призупинили роботу нафтопереробні потужності обсягом понад 3 мільйони барелів на добу.

Агентство також переглянуло прогноз зростання світового попиту на нафту у 2026 році, знизивши його на 210 мільйонів барелів на день.

Аналітики пояснюють це кількома факторами, серед яких:

• масове скасування авіарейсів у регіоні Близького Сходу;

• перебої з постачанням зрідженого природного газу;

• уповільнення світової економіки через високі ціни на енергоносії.

Нагадаємо, що Сполучені Штати випустять 172 млн барелів нафти зі свого стратегічного нафтового резерву, щоб стримати різке зростання цін на енергоносії на тлі війни на Близькому Сході. Президент США Дональд Трамп дозволив почати використання резервів вже з наступного тижня. Постачання цього обсягу на ринок триватиме приблизно 120 днів відповідно до запланованих темпів відвантаження.