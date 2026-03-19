Ціни на пальне в США. Трамп тимчасово скасував 100-річний закон

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Американський лідер намагається протидіяти зростанню цін на енергоносії
фото: Bloomberg

Трамп дозволив суднам під іноземним прапором перевозити низку товарів між портами США протягом наступних 60 днів

Американський лідер Дональд Трамп тимчасово скасував столітню норму щодо морських перевезень, щоб знизити вартість транспортування нафти, газу та інших сировинних товарів по території США. Це стало його черговою спробою протидіяти зростанню цін на енергоносії, спричиненому конфліктом з Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Президент США дозволив суднам під іноземним прапором перевозити низку товарів між портами США протягом наступних 60 днів. Адміністрація Трампа позиціонує це короткострокове відхилення від норми Джонса – закону 1920 року, спрямованого на підтримку суднобудування в США – як засіб полегшити перевезення енергетичних продуктів, життєво важливих для національної безпеки, та запобігти дефіциту, який міг би порушити хід військових операцій.

«Рішення президента Трампа про 60-денне скасування дії закону Джонса – це лише ще один крок для пом’якшення короткострокових збурень на нафтовому ринку, оскільки американські збройні сили продовжують виконувати завдання операції «Епік Ф’юрі. Адміністрація залишається відданою подальшому зміцненню наших критично важливих ланцюгів постачання», – заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Закон Джонса передбачає, що вантажі, які перевозяться між портами США, повинні транспортуватися суднами, що плавають під прапором США, побудовані в США та належать американським власникам. Ця відмова звільняє деякі вантажі від цих вимог, дозволяючи іноземним суднам тимчасово перевозити низку товарів. До них належать вугілля, сира нафта, нафтопродукти, природний газ, зріджений природний газ, добрива, будь-що, що використовує нафтопродукти як основну сировину, та інші похідні енергетичних ресурсів.

Як відомо, Міністерство фінансів США пом'якшило санкції проти венесуельської нафти, оскільки адміністрація Трампа шукає шляхи для збільшення світових поставок нафти на тлі війни з Іраном. 

