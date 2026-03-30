Ціни на пальне 30 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

В Україні на тлі війни на Близькому Сході змінилися ціни на пальне

Станом на 30 березня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 на великих АЗС істотно не змінилася і становить близько 72,43 грн за літр, дизелю – 85,76 грн. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

На українських АЗС зафіксовано точкове зростання цін на пальне. В окремих мережах автогаз подорожчав на 1-2 грн за літр, бензин А-92 на одній АЗС подешевшав на 2 грн, а дизель і дизельне пальне преміумкласу в деяких мережах додали по 1 грн.

Найдорожчий дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне – «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

Ціни на пальне станом на 30 березня 2026 року (грн за літр)

Пальне Мережа А95 А95+ ДП ДП+ А100 А92 Газ 71,90 74,90 84,90 87,90 80,90 - 46,60 74,99 77,99 87,99 90,99 84,99 - 47,99 74,99 77,99 87,99 90,99 84,99 - 47,98 72,19 76,99 87,49 90,69 83,99 71,19 47,70 74,99 78,99 87,99 90,99 84,99 - 48,98 68,99 71,99 81,99 85,99 - 65,99 45,99 68,99 - 81,99 - - - 43,99

Чому змінюються ціни на АЗС

В Україні на тлі війни на Близькому Сході зросли ціни на пальне. Основними причинами цього є коливання світових цін на нафту, геополітичні ризики та валюта. Антимонопольний комітет України пояснив, що ціни на світлі нафтопродукти не підлягають державному регулюванню, український ринок світлих нафтопродуктів повністю залежить від імпорту нафтопродуктів, коливання світових цін позначаються й на вартості пального для споживачів. Підвищення вартості пального має загальноєвропейський характер і спостерігається не лише в Україні. Водночас Антимонопольний комітет перевірить ситуацію на ринку.

Раніше глава держави Володимир Зеленський заявив, що влада намагатиметься стримати підняття цін на бензин. За словами президента, влада домовилася з НАК «Нафтогазом» та «Укрнафтою» сприяти тому, аби стримати зростання цін на бензин для українців.

Українська влада хоче стабілізувати ситуацію на ринку пального через посилення контролю за націнками та залучення державного ресурсу. Крім того, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що під час купівлі пального на автозаправних станціях громадяни зможуть отримати від держави кешбек.

Як нові ціни на пальне вплинуть на вартість продуктів

Підвищення цін на пальне не викличе різкого стрибка вартості продуктів. Міністерство аграрної політики запевнило, що ситуація на ринку залишиться стабільною.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького, у структурі собівартості аграрної продукції витрати на пальне становлять приблизно 10-15%. Тому навіть у разі зростання його вартості ціни на продукти аграрного сектору можуть зрости не більш як на 1-2%.