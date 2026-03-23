Чи загрожує Україні дефіцит дизельного пального? Пояснення експерта

Наталія Порощук
Сергій Куюн зробив заяву про дизельне пальне
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

У березні обсяги постачання пального залишаються на рівні 2025 року

Директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн заявив, що ніякого дефіциту дизильного пального немає і не передбачається. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«З посиланням на консалтингову групу А-95 несеться про начебто дефіцит дизпального, якого начебто лишилось до кінця березня. Заявляю: ці публікації є результатом неправильного розуміння змісту професійних оглядів ситуації на ринку», – йдеться у дописі.

За словами директора консалтингової групи А-95, у березні обсяги постачання залишаються на рівні 2025 року, при цьому очікується формування певного запасу на квітень.

«Контрактування на квітень триває, в середньому 40% вже зарезервовано. Неправильне трактування матеріалу на enkorr, який став джерелом інформації начебто про дефіцит, повязано з тим, що решту обсягів постачальники підтверджують, але залишається питання ціни. Тобто це пальне буде придбано, але ціна ще не відома. Ще раз. Ніякого дефіциту немає і не передбачається. Тим більше, черг за дизелем по 85 грн чомусь немає», – додав експерт.

Нагадаємо, у матеріалі Reuters йшлося, що Україна повністю забезпечена дизельним пальним до кінця березня, але подальші поставки залишаються під питанням через зростання цін та невизначеність із імпортом. За оцінками аналітиків, український ринок дизелю наразі стабільно покриває попит, а обсяги щоденного імпорту зросли приблизно на 3% і досягли майже 17 тис. тонн.

Як повідомлялося, станом на 23 березня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 не зросла на всіх великих АЗС та становить близько 72,86 грн за літр, а дизельне пальне становить приблизно – 83,89 грн за літр.

