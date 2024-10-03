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Українці почали сумлінніше сплачувати аліменти: з чим це пов'язано

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Українці почали сумлінніше сплачувати аліменти: з чим це пов'язано
Якщо заборгованість по аліментах перевищує три місяці, то фактично вважається, що батько не утримує своїх дітей належним чином
фото з відкритих джерел

Сплата аліментів в Україні зросла на 30% цього року

У 2024 році українці почали відповідальніше ставитися до сплати аліментів через загрозу втратити відстрочку від мобілізації. Приріст порівняно з минулим роком становить 30%. Про це в етері телемарафону повідомив керівник Центрального управління Мін'юсту Кирило Міненко. 

Міненко зазначив, що якщо у батька є троє неповнолітніх дітей, він має право на відстрочку від мобілізації, але за умови, що він їх утримує або справно сплачує аліменти.

«Якщо заборгованість по аліментах перевищує три місяці, то фактично вважається, що батько не утримує своїх дітей належним чином, і в такому разі він може бути позбавлений відстрочки від мобілізації», – пояснив Міненко.

Він додав, що такі державні механізми спонукають громадян України більш справно сплачувати аліменти. 

Нагадаємо, батько трьох дітей не обов'язково має право на відстрочку. Як нагадав Полтавський обласний ТЦК та СП, пункт третій статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначає, що чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, мають право на відстрочку. У ТЦК звернули увагу на те, що у тексті Закону визначено «крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці».

Раніше п овідомлялося, що на Дніпропетровщині тракториста і батька п’яти неповнолітніх дітей визнано винним в ухиленні від мобілізації та підробці документів. Суд призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, які замінено на рік випробувального терміну, повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру. 14 лютого 2024 року обвинувачений прибув до ТЦК, який направив його на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). За її результатами, чоловіка було визнано придатним до військової служби. Водночас він є багатодітним батьком і, відповідно до законодавства, має відстрочку від мобілізації. Проте у ТЦК йому зробили зауваження: дадуть відстрочку за умови відсутності заборгованості зі сплати аліментів.

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Теги: аліменти українці мобілізація

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