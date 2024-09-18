Чи кожен батько трьох неповнолітніх має право на відстрочку? Пояснення ТЦК

Не має права на відстрочку чоловік, якщо він виховує прийомну дитину, але рідний батько сплачує аліменти

У Полтавському ТЦК запевнили, що кожен військовозобов'язаний чоловік, який має право на відстрочку, обов'язково її отримає

Батько трьох дітей не обов'язково має право на відстрочку. Про це повідомляє Полтавський обласний ТЦК та СП.

У ТЦК нагадали, що пункт третій статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначає, що чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, мають право на відстрочку.

У ТЦК звернули увагу на те, що у тексті Закону визначено «крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці».

Також батько не має права на відстрочку якщо він не проживає разом зі своїми дітьми і не виплачує аліментів узагалі, адже у текст Закону містить формулювання «на утриманні яких перебувають троє і більше дітей». Тобто сам по собі запис у свідоцтві про народження військовозобов'язаного як батька не дає йому права на відстрочку - батько повинен утримувати своїх дітей.

Також не має права на відстрочку чоловік, якщо він виховує прийомну дитину, але рідний батько сплачує аліменти. Оскільки в такому випадку дитина перебуває на утриманні саме рідного батька.

У Полтавському ТЦК запевнили, що кожен військовозобов'язаний чоловік, який має право на відстрочку, обов'язково її отримає. Для цього потрібно особисто подати на ім’я голови комісії ТЦК та СП за місцем військового обліку заяву. Форма заяви визначена у додатку 4 Постанови Кабінету міністрів України. До заяви потрібно додати підтверджуючі документи перелік яких визначено у додатку 5 тієї ж Постанови.

Нагадаємо, що уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання, тобто бронювання від мобілізації тепер доступне в «Дії».

До слова, 7 вересня набув чинності закон 3916-IX про повернення відстрочки від призову для військовозобов’язаних чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях (законопроект 11391). Закон надає відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним, чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра загинули або зникли без вісти, захищаючи Україну.